Kingspan Insulation elige Expereo para unificar la conectividad y acelerar el crecimiento en 90 emplazamientos globales

  • La colaboración se produce tras el reciente acuerdo de Expereo con Kingspan Light, Air + Water para proporcionar una solución de conectividad totalmente gestionada para sus operaciones en todo el mundo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Expereo, el proveedor líder mundial de redes como servicio (NaaS) gestionadas que conecta personas, lugares y cosas en cualquier lugar, anuncia que Kingspan Insulation, el fabricante mundial de productos y sistemas de aislamiento de alta calidad y rendimiento, ha seleccionado a Expereo para proporcionar una solución de conectividad totalmente gestionada en todas sus operaciones a nivel mundial. La solución de Expereo permite a Kingspan Insulation consolidar su compleja red de proveedores de servicios de Internet en una solución única, centralizada y totalmente gestionada, lo que mejora la visibilidad, el cumplimiento normativo y la agilidad, permitiendo un rápido crecimiento y la escalabilidad de las operaciones de Kingspan Insulation.

