Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for ledelsesrekruttering med Lansdowne Executive Search

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin humancapital-praksis gennem en samarbejdsaftale med Lansdowne Executive Search, der er en Dublin-baseret virksomhed med speciale i lederrekruttering, midlertidige ledelser og bestyrelsesudnævnelser.

Lansdowne Executive Search er en irisk-ejet virksomhed, der blev grundlagt i 2015, og som tilbyder C-level-ledelsesekruttering, deltidsledere og bestyrelsesplaceringer. Som en partnerdrevet boutique-virksomhed er Lansdowne kendt for, at seniorledelsen er tæt involveret i alle kundeprojekter. Virksomheden hjælper kunder med at navigere i komplekse ledelsesovergange og vækststrategier på tværs af en bred vifte af sektorer, herunder finans, byggeindustrien, nonprofit, landbrug, videregående uddannelse, den offentlige sektor samt teknologi, medier og telekommunikation.

"God ledelse er afhænger af situationen, og det kræver forståelse af langt mere end blot et CV," sagde Tom Keane, der er partner hos Lansdowne Executive Search. "Samarbejdet med Andersen Consulting giver os den nødvendige skala og adgang til ekspertise, så vi kan fortsætte med at konkurrere på et højere niveau på det irske marked. Vi står bedre rustet til at gribe de muligheder, der virkelig tæller, samtidig med at vi fortsat leverer den omhyggelige og skræddersyede service, vores kunder sætter størst pris på."

"På et marked med potentielle ledere i konstant udvikling skiller Lansdowne sig ud med det, der ikke kan læres: dømmekraft opbygget gennem årtiers erfaring," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO hos Andersen. "Deres evne til at identificere og udvikle transformative ledere gør dem til en stærk partner i vores arbejde med at hjælpe kunder med at opbygge modstandsdygtige lederteams, der er rustet til fremtiden."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende række af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi, AI-transformation og løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der tilbyder brancheførende rådgivning inden for konsulenttjenester, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory på en global platform med mere end 50.000 fagfolk verden over samt tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

