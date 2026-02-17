Esri et Pix4D lancent un workflow de cartographie terrestre en temps réel

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial de la technologie des systèmes d'information géographique (SIG), a lancé un workflow de cartographie terrestre en collaboration avec Pix4D. Société suisse de logiciels de photogrammétrie, Pix4D est spécialisée dans la capture de la réalité mobile et la numérisation de sites. Ce workflow intégré permet aux équipes de terrain de capturer et de traiter des données d'infrastructures et de les gérer au sein d'ArcGIS, la plateforme géospatiale d'Esri.

Les équipes de terrain utilisent l'application PIX4Dcatch dotée de dispositifs RTK (cinématique en temps réel) pour scanner les tranchées et les infrastructures. Les données géoréférencées de haute précision ainsi générées peuvent désormais être publiées sur ArcGIS Online d'Esri. Les scans sont convertis en modèles 3D et en nuages ​​de points, visualisables comme couche de scène. Les données existantes peuvent également être visualisées en réalité augmentée pour une vérification instantanée de l'adéquation entre les plans et les réalisations avant de remblayer les tranchées.

« Notre objectif est de transformer les infrastructures invisibles en données exploitables », a déclaré Andrey Kleymenov, CEO de Pix4D. « En connectant PIX4Dcatch à un dispositif RTK compatible avec l’écosystème Esri, nous mettons en place un workflow de numérisation terrestre permettant aux équipes de mettre à jour une géodatabase de référence de précision professionnelle. »

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Pix4D et de pouvoir offrir ainsi aux entreprises spécialisées dans les infrastructures, un accès direct et simplifié aux données de terrain et à une géodatabase », a déclaré Thomas Fair, directeur du réseau de partenaires Esri. « Cette nouvelle intégration à ArcGIS permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une documentation haute fidélité des ressources souterraines. »

Téléchargez l'application PIX4Dcatch et commencez à publier des données 3D sur ArcGIS Online dès maintenant.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de système d’information géographique (SIG), de la veille géographique et de la cartographie, aide ses clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats commerciaux et opérationnels. Fondée en 1969 dans la ville californienne de Redlands, aux États-Unis, Esri propose un logiciel déployé dans des centaines de milliers d'organisations à l'échelle mondiale, y compris dans des entreprises faisant partie du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des organisations sans but lucratif et des universités. Esri possède des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires proposant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier dans le domaine des technologies et de l'analyse géospatiales, Esri met au point les solutions les plus innovantes, basées sur une approche géographique, en vue de résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde, en les plaçant dans le contexte essentiel de la géolocalisation. Consultez notre site Web à l'adresse esri.com.

Copyright © 2026 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo Esri Globe, The Science of Where, ArcGIS, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans l'Union européenne ou dans d'autres juridictions. D'autres sociétés et produits ou services mentionnés ici peuvent être des marques de commerce, des marques de service ou des marques déposées de leurs propriétaires de marques respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.