BEYOND Developments presenta EVERMORE, su plan maestro para Marjan Beach, en Ras al-Jaima

RAS AL-JAIMA, Emiratos Árabes UNIDOS--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments presenta EVERMORE, su primer destino con plan maestro integral en Marjan Beach, en Ras al-Jaima. Ejecutado bajo un plan maestro, marca el inicio de la estrategia de crecimiento de BEYOND para 2026 y una expansión estratégica más allá de Dubái.

Ubicado estratégicamente frente a Wynn Al Marjan Island, EVERMORE es un distrito costero residencial y de estilo de vida a largo plazo, rodeado por el mar y un jardín botánico que se planea construir en Marjan. El plan maestro combina la elegancia clásica francesa con la arquitectura contemporánea. La integración de la naturaleza con un diseño urbano centrado en el estilo de vida crea un entorno distintivo donde arquitectura, hospitalidad y espacios públicos se armonizan con el agua y la vegetación.

Mahdi Amjad, fundador y presidente ejecutivo de BEYOND Developments, afirmó: "Ras al-Jaima está atravesando una nueva fase de desarrollo, respaldada por una planificación disciplinada, una creciente relevancia global y la visión a largo plazo de su liderazgo, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible nuestra llegada al emirato".

"El nuevo plan maestro, EVERMORE, abarca más de 7 millones de pies cuadrados de superficie construida, con un valor bruto de desarrollo proyectado en más de 25 000 millones de dírhams. Se trata de un destino costero excepcional con diseño de primer nivel, hospitalidad y un desarrollo urbano impulsado por la comunidad. Representa un hito definitorio en nuestra trayectoria. Marca nuestra primera expansión fuera de Dubái y nuestro primer destino en Ras al-Jaima . Esto refleja nuestro compromiso de contribuir de manera significativa a la evolución urbana, turística y económica del Emirato", añadió Amjad.

Abdulla Al Abdouli, director ejecutivo (CEO) del Grupo Marjan, comentó: "EVERMORE representa un hito significativo para Marjan Beach y Ras al-Jaima. Como el segundo plan maestro de mayor envergadura dentro de nuestra cartera, refuerza la evolución de Marjan Beach como un destino donde el estilo de vida, la hospitalidad y la naturaleza convergen para desarrollar el futuro del emirato".

"Nos enorgullece asociarnos con BEYOND en este desarrollo transformador que funcionará como un ancla definitoria para Marjan Beach y que representa un episodio clave en la historia del crecimiento inmobiliario y turístico de Ras al-Jaima. Este plan maestro aporta una nueva dimensión significativa a la evolución de la playa y fortalece su posicionamiento como destino global de estilo de vida e inversión", añadió Al Abdouli.

Respaldado por sus 250 000 metros cuadrados de espacios abiertos con jardines, incluido un jardín botánico central, fue concebido como un plan maestro completamente peatonal. Senderos sombreados y conexiones verdes enlazan el jardín botánico con los 3,5 kilómetros de playa, lo que refuerza la posibilidad de caminatas, el bienestar y un modelo de vida centrado en las personas. El destino integra complejos residenciales, hoteleros y comerciales, incluidos 1 millón de pies cuadrados de oferta hotelera y residencias de marca, junto con una plaza para festivales y eventos, zocos botánicos, un distrito gastronómico y un paseo marítimo continuo. En conjunto, forman un distrito cultural y de ocio autosuficiente.

El diseño está inspirado en la arquitectura clásica francesa, reinterpretando proporciones, simetría y orden espacial desde una perspectiva contemporánea. Los edificios en cascada maximizan las vistas al mar y al paisaje, mientras que las áreas verdes de jardines, senderos sombreados y puentes peatonales garantizan confort, privacidad y accesos cómodos.

EVERMORE está concebido para perdurar a lo largo de varias generaciones. Contribuye de manera significativa a la Visión Ras al-Jaima 2030 y a la narrativa urbana y económica en evolución del emirato.

*Fuente: AETOSWire

