保险AI领军企业mea Platform从SEP融资5000万美元增长股权，助力改善行业综合成本率和利润率

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI原生保险科技公司mea Platform (“mea”)今日宣布，获得企业科技领域领先投资机构SEP的5000万美元少数股权增长投资。

自2021年成立以来，mea持续引领AI在保险行业的应用市场。mea的产品可快速改善综合成本率并提升利润率，相关市场需求正在加速增长。

mea此前一直坚持自力更生，现已连续四年实现盈利增长。SEP的投资将支持mea加速产品开发和客户拓展，推进公司自去年10月宣布的、覆盖全部保险/再保险业务的全球扩张计划。

mea运用专属的保险领域AI产品，为保险公司、经纪商和管理总代理(MGA)提供端到端运营自动化服务。由于公司产品已预先训练，能够准确理解保险行业的语言和具体要求，因此客户部署速度快，集成过程也几乎无干扰。公司已在21个国家实现客户上线运营，平台处理的总保费规模超过4000亿美元。客户和合作方包括AXIS、CNA、The Hartford、Markel、SCOR、Ardonagh、Lloyd’s of London、PPL、Accenture、DXC、ServiceNow、Velonetic和Verisk等。

尽管保险行业持续对科技进行投入，但大量保险流程仍高度依赖人工，资源消耗较大。运营成本在保险公司综合成本率中占比最高达14个百分点，在经纪商总支出中占比近半，全行业年度成本约为2万亿美元。mea的智能体AI产品可实现运营流程自动化，显著提升总保费和利润率，同时将运营成本降低多达60%。

mea由前保险行业领军人物创立，将深厚的行业专业知识与经过全球规模化验证的技术相结合，实现行业领先的精准度。凭借这一基础，mea从保单录入产品拓展至端到端运营服务，部署速度快，为客户带来可量化的投资回报。

mea创始人兼首席执行官Martin Henley表示：

“SEP在助力企业科技公司规模化发展方面拥有深厚经验，我们很高兴与他们合作，以一贯的严谨和专注推动mea持续成长。我们收到了众多潜在投资方的强烈意向，最终选择SEP，是看中其长期视角、协作风格，以及在我们进入下一增长阶段时所能提供的战略支持。

“我们能够帮助客户改善综合成本率和利润率，源于多年来在全球范围内开发和部署保险专用AI的积累。随着行业从AI试验转向实际应用，客户越来越认识到能够立即产生效果的专业领域技术的价值。”

SEP管理合伙人Angus Conroy表示：

“mea与我们支持拥有丰富知识产权、致力于为全球大型企业解决复杂问题的科技公司的战略高度契合。mea构建了一个高度差异化的生产级平台，为全球保险集团带来了清晰的投资回报。强劲的客户采用率、增长势头和资本效率，既体现了技术的卓越品质，也展现了团队深厚的保险专业知识。在充满变化的市场中，mea凭借当下已落地、经过验证且具备规模的解决方案脱颖而出。我们很高兴与Martin和mea团队合作，助力公司进一步发展壮大。”

关于mea Platform

mea由行业资深人士创立，依托专业领域语言模型(dsLM)和保险专用知识图谱，为保险运营全环节提供端到端自动化服务。该平台部署快速、无干扰，可立即产生运营效果，且具备可扩展性，上线首日即可显著降低成本、提升生产力。www.meaplatform.com

关于SEP

SEP是欧洲领先的增长股权公司之一，助力企业科技公司创始人和管理团队实现全球发展目标。SEP已投资规模超10亿美元，拥有25年从业记录，与重塑企业运营和增长模式的创始人携手合作。SEP融合深厚专业能力、长期伙伴关系和对可持续业务增长的承诺。如需了解更多信息，请访问www.sep.co.uk

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。