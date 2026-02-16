-

AIT Worldwide Logistics宣布与Greenbriar Equity Group达成战略合作协议

该协议有助于保持业务连续性，加速推进AIT下一阶段增长计划

original AIT Worldwide Logistics与Greenbriar Equity Group的此次战略合作代表着全球货运代理行业有史以来规模最大的私人收购之一。

AIT Worldwide Logistics与Greenbriar Equity Group的此次战略合作代表着全球货运代理行业有史以来规模最大的私人收购之一。

伊利诺伊州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics (“AIT”)已签订最终协议，与Greenbriar Equity Group, L.P. (“Greenbriar”)达成合作，以支持这家全球货运代理公司开启新的发展篇章。此次私下交易的财务条款没有披露。

此次交易标志着与The Jordan Company, L.P. (“TJC”)五年成功合作的圆满收官。TJC和AIT核心高管团队成员将继续持有公司股份。在与TJC合作期间，AIT大幅拓展全球业务布局，收购了14家企业，总营收增长超过300%。

Greenbriar是总部位于康涅狄格州格林威治的专业投资机构，专注于与行业领先企业合作并助力其发展。与Greenbriar达成协议之际，正值AIT启动2030年文化、财务和质量目标规划的初期阶段。Greenbriar的投资和TJC的持续参与，将使AIT能够按照其长期战略中详述的方式，通过自身发展和收购实现加速增长。

AIT董事长兼首席执行官Vaughn Moore表示，本次交易是全球货运代理行业有史以来规模最大的私人收购之一。

Moore表示：“随着公司继续朝着成为以提供世界级体验而备受尊重的全球物流服务提供商的愿景迈进，AIT正与Greenbriar携手迈入新时代。在Greenbriar的支持下，AIT将加速在全球重点市场拓展业务，包括在人才和技术方面加大投入，同时继续提供定制化供应链解决方案，满足并超越客户需求。我们仍为一家私有企业，保持独立性、品牌辨识度和由经验丰富的成熟管理团队带来的业务连续性。”

Greenbriar累计资本承诺规模超过150亿美元，且在交通和物流领域拥有超过25年的投资经验，是AIT推进增长战略、实现2030年目标的理想合作伙伴。

Greenbriar董事总经理Michael Wang表示：“AIT打造了卓越的全球化平台，其核心竞争力来自强大的管理团队、出色的运营能力和根深蒂固的服务文化。随着全球供应链复杂度持续提升，我们相信AIT具备独特优势，能够满足科技、生命科学和其他专业领域对一体化物流解决方案日益增长的需求。我们的目标是支持AIT实现长期增长，同时保留公司赖以成功的创业精神和运营规范。我们很高兴与Vaughn和整个管理团队合作，助力AIT进入下一阶段扩张。”

本次交易预计在2026年第四季度前完成，但需满足惯例成交条件并获得其他监管审批。

Morgan Stanley & Co. LLC就本次交易担任AIT的主财务顾问，Harris Williams LLC亦担任其财务顾问。Womble Bond Dickinson LLP为AIT高管团队提供法律服务。

Goldman Sachs & Co. LLC和Citizens Capital Markets & Advisory担任Greenbriar的主财务顾问。

关于 AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球货运代理公司，致力于通过扩大进入世界各地市场的机会，帮助各大公司实现发展。这些公司可在这些市场销售和/或采购原材料、组件和成品。超过45年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领导者一直依靠咨询式方法建立全球网络，并在几乎所有行业均建立了值得信赖的合作伙伴关系，其中包括航空航天、能源、高科技、家居配送、生命科学、海事等等。在可扩展、用户友好的技术支持下，AIT灵活的商业模式可通过海运、空运、公路和铁路运输定制端到端交付服务，保证准时且符合预算。AIT在亚洲、欧洲、中东和北美的全球150多个地点配备有专业团队，其全方位服务选项还包括清关、仓库管理和“白手套”服务。如需了解更多信息，请访问 www.aitworldwide.com

我们的使命

在AIT，我们凭借产品、区域覆盖和垂直市场优势提供解决方案，赢得客户信任，这一切都以高绩效文化为支撑。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：

Matt Sanders
传播总监
+1 (630) 766-8300
msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.
全球总部
Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)
www.aitworldwide.com

Industry:

AIT Worldwide Logistics

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：

Matt Sanders
传播总监
+1 (630) 766-8300
msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.
全球总部
Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)
www.aitworldwide.com

More News From AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics全球扩张持续推进，在印度尼西亚开设首个办事机构

伊利诺伊州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为持续推进的内生增长战略的一部分，全球供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics在印度尼西亚雅加达开设了首个办事处。这一新办事机构是AIT亚洲网络覆盖的第八个国家，彰显了公司为响应该地区客户需求而展现的适应力和灵活性。 AIT首席战略官Greg Weigel表示，雅加达团队将与AIT庞大的全球网络协作，快速定制符合每位客户需求的海运、空运和陆运解决方案，重点关注该地区蓬勃发展的工业、科技和电信行业。 Weigel表示：“随着我们在亚洲持续扩张，雅加达对我们而言是关键市场。通过在印度尼西亚设立据点，我们不仅能让AIT切入这个充满巨大机遇的地区，还能提升提供本地化、高品质服务的能力，直接满足客户需求。” AIT亚太区运营副总裁Tony Tong负责该办事机构的管理工作，该机构提供全面的货运代理服务，主要专注于空运和海运进出口。他将向亚太区高级副总裁Wilson Lee汇报工作。 Lee表示，团队还将提供增值服务，包括岛屿间本地配送、清关、高端定制运输等。 Lee指出：“我们全面的服务组合...

AIT Worldwide Logistics收购总部位于迈阿密的货运代理公司GSDMIA, Inc.

伊利诺伊州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics已敲定一项协议，将收购总部位于迈阿密的国际货运代理公司GSDMIA, Inc. (“GSDMIA”)的资产。 负责此次收购流程的AIT首席开发官Ray Fennelly表示，GSDMIA在航运和海运方面拥有深厚的国际经验。其团队在美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲之间运输各种各样的商品，包括化妆品行业的包装材料和成品、商用暖通空调设备以及加密货币数据服务器。 Fennelly补充道：“GSDMIA是一个极具活力的团队，与AIT一样专注于提供世界级的客户体验。我很高兴欢迎这个团队加入我们的网络，并期待与之携手合作，扩大AIT在全球的影响力和服务声誉。” GSDMIA的联合创始人Wenzel Lewinsky和Joao Rios此前曾作为独立承包商与另一家大型货运代理公司合作，他们为AIT带来了在全球供应链领域合计近60年的经验。Lewinsky和Rios已将他们的业务与AIT在迈阿密现有的办事处合并，分别担任销售经理和站点经理的新职务。 Lewins...

AIT Worldwide Logistics任命新领导岗位高管

伊利诺伊州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的全球供应链解决方案公司AIT Worldwide Logistics任命Ray Fennelly和Ann Nemphos分别出任首席发展官（CDO）和首席信息官（CIO）。本次高管调整提高了公司最高领导层与其五年增长战略的契合度。 从30年前加入AIT开始，Fennelly已在公司和物流行业工作多年，先后担任多个领导职位，在本次任命前担任该公司首席信息官。过去13年来，他一直积极参与该公司的收购事务，不过担任最新设立的首席发展官后，他的主要职责将更加侧重于收购工作，包括与AIT的融资伙伴紧密合作，以发现并仔细考察潜在的收购目标、监督并购交易过程、为被收购公司的整合工作提供支持等。 他的长期目标包括通过树立增长轨道来扩大AIT的市场影响力。他将继续主管公司的全球合规、营销和可持续发展团队，直接向董事会主席兼首席执行官Vaughn Moore报告。 Moore表示：“Ray是公司领导团队不可或缺的一员，十多年来一直领导我们的技术部门实施各种转型举措。他的工作重心将转向推动公司的战略增长举措，我对他促进AIT...
Back to Newsroom