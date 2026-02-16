AIT Worldwide Logistics annonce un partenariat stratégique avec Greenbriar Equity Group

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Le leader des solutions de chaîne d’approvisionnement AIT Worldwide Logistics (« AIT ») a conclu un accord définitif de partenariat avec Greenbriar Equity Group, L.P. (« Greenbriar ») afin de soutenir la prochaine phase de croissance du transitaire international. Les conditions financières de cette transaction privée n’ont pas été divulguées.

Cet accord marque l’aboutissement de cinq années fructueuses avec The Jordan Company, L.P. (« TJC »). TJC, aux côtés des principaux membres de l’équipe de direction d’AIT, continuera d’investir dans la société. Au cours de sa relation avec TJC, AIT a considérablement étendu sa présence mondiale, acquis 14 entreprises et augmenté son chiffre d’affaires brut de plus de 300 %.

L’accord avec Greenbriar, un investisseur spécialisé basé à Greenwich, dans le Connecticut, qui se concentre sur les partenariats avec des entreprises leaders sur le marché et leur croissance, coïncide avec les premières étapes du plan d’AIT visant à atteindre ses objectifs culturels, financiers et qualitatifs d’ici 2030. L’investissement de Greenbriar et l’implication continue de TJC permettent à AIT d’accélérer sa croissance, tant de manière organique que par le biais d’acquisitions, comme le détaille sa stratégie à long terme.

Selon Vaughn Moore, président-directeur général d’AIT, cette transaction représente l’une des plus importantes acquisitions privées jamais réalisées dans le secteur mondial du transport de fret.

« AIT entre dans une nouvelle ère avec Greenbriar, alors que la société continue de poursuivre sa vision de devenir le prestataire logistique mondial respecté pour offrir une expérience de classe mondiale », déclare Vaughn Moore. « Avec le soutien de Greenbriar, AIT prend de l’élan pour poursuivre sa nouvelle expansion sur les principaux marchés mondiaux, notamment en investissant dans les talents et la technologie, tout en continuant à fournir des solutions de chaîne d’approvisionnement personnalisées qui répondent et dépassent les besoins de nos clients. Nous restons une société privée, conservant notre indépendance, notre identité de marque et la continuité assurée par notre équipe de direction expérimentée et éprouvée. »

Avec plus de 15 milliards de dollars d’engagements cumulés en capital et plus de 25 ans d’investissement dans des entreprises de transport et de logistique, Greenbriar est le partenaire idéal pour AIT, qui poursuit sa stratégie de croissance en vue d’atteindre ses objectifs pour 2030.

« AIT a mis en place une plateforme mondiale exceptionnelle, caractérisée par un leadership fort, une excellence opérationnelle et une culture du service profondément ancrée », déclare Michael Wang, directeur général de Greenbriar. « Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales continuent d’évoluer en termes de complexité, nous pensons qu’AIT est particulièrement bien placée pour répondre à la demande croissante de solutions logistiques intégrées dans les domaines de la technologie, des sciences de la vie et d’autres secteurs spécialisés. Notre objectif est de soutenir la croissance à long terme d’AIT, tout en préservant l’esprit d’entreprise et la discipline opérationnelle qui ont fait le succès de l’entreprise. Nous sommes ravis de nous associer à Vaughn et à toute l’équipe de direction tandis qu’AIT entre dans sa prochaine phase d’expansion. »

La clôture de la transaction devrait être finalisée avant le quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et d’autres autorisations réglementaires.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier principal et Harris Williams LLC a également agi en tant que conseiller financier d’AIT dans le cadre de cette transaction. Womble Bond Dickinson LLP a assuré la représentation juridique de l’équipe de direction d’AIT.

Goldman Sachs & Co. LLC et Citizens Capital Markets & Advisory ont agi en tant que conseillers financiers principaux de Greenbriar.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire mondial qui aide les entreprises à se développer en élargissant l’accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 45 ans, ce leader des solutions de chaîne d’approvisionnement basé à Chicago s’appuie sur une approche consultative afin de construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, y compris l’aérospatiale, l’énergie, la haute technologie, la livraison à domicile, les sciences de la vie, la marine et bien d’autres. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d’AIT personnalise les livraisons de bout en bout par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, dans le respect des délais et du budget. Avec des coéquipiers experts répartis sur plus de 150 sites dans le monde en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, les options de service complet d’AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d’entrepôt et des services haut de gamme. En savoir plus sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous fournissons des solutions qui nous valent la confiance de nos clients, en tirant parti de nos produits, de nos régions et de nos marchés verticaux, le tout soutenu par une culture de haute performance.

