アンダーセン・グローバル、メンバーファームの加入によりグローバルモビリティ・プラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、新たなメンバーファームとしてエグザクティオを加入させることで、スイスにおける同社のプレゼンス、グローバルモビリティに対応する能力、さらに統合型かつ多分野にわたるプロフェッショナルサービスモデルの強化を目指します。

エグザクティオは、多国籍企業および国際的に活動する個人に対し、カスタマイズされたグローバルモビリティに関するアドバイザリーおよびコンプライアンスサービスを提供しています。エグザクティオの経験豊富なチームは、スイスおよび国際的な税務、社会保障、年金、給与計算、移民に関するアドバイスを提供し、企業が複雑な雇用主としての義務を果たせるよう支援しつつ、シームレスかつコンプライアンスに対応するグローバルモビリティ体験を実現します。エグザクティオは、各クライアント固有のニーズを理解し、あらゆるエンゲージメントにおいて実践的かつ人間的なアプローチを通じて、迅速かつ実用的なソリューションの提供に努めています。

エグザクティオのマネージングパートナーであるペル・メルベルクは、「エグザクティオでは、当社のクライアントがグローバルモビリティの複雑な状況に対し自信を持って対応できるよう、個別で実用的かつタイムリーなソリューションを提供することにコミットしています。アンダーセン・グローバルのメンバーファームとなることで、シームレスなクロスボーダーサポートを提供し、クライアントを信頼できるグローバルプラットフォームに繋げることができるとともに、クライアントを中心に据えたサービスと卓越したコンプライアンスへの取り組みをさらに強化できます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「エグザクティオがメンバーファームとして加わることで、当社のスイスにおけるプレゼンスがさらに深まるとともに、当社のスイスの既存プラットフォームを補完することができます。彼らの技術的ノウハウと市場に関する豊富な知識は、当社のグローバルモビリティ業務の継続的な発展をサポートするでしょう」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、世界各地で活動する税務、法務、評価の専門家で構成される、法的に独立したメンバーファームの国際的な組織です。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、全世界に5万名以上の専門家を擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1000を超えるの場所に拠点を展開しています。

