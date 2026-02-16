AIT Worldwide Logistics宣布與Greenbriar Equity Group達成策略性合作協議

伊利諾州艾塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球供應鏈解決方案領導者AIT Worldwide Logistics (“AIT”)已簽署最終協議，與Greenbriar Equity Group, L.P. (“Greenbriar”)達成合作，以支援這家全球貨運代理公司開啟新的發展篇章。此次私下交易的財務條款沒有揭露。

此次交易代表與The Jordan Company, L.P. (“TJC”)五年成功合作的圓滿收官。TJC和AIT核心高階主管團隊成員將繼續持有公司股份。在與TJC合作期間，AIT大幅擴大全球業務布局，收購了14家企業，總營收成長超過300%。

Greenbriar是總部位於康乃狄克州格林尼治的專業投資機構，專注於與業界一流企業合作並協助其發展。與Greenbriar達成協議之際，正值AIT啟動2030年文化、財務和品質目標規劃的初期階段。Greenbriar的投資和TJC的持續參與，將使AIT能夠按照其長期策略中詳述的方式，透過自身發展和收購實現加快成長。

AIT董事長兼執行長Vaughn Moore表示，本次交易是全球貨運代理產業有史以來規模最大的私人收購之一。

Moore表示：「隨著公司繼續朝著成為以提供世界一流體驗而備受尊重的全球物流服務提供者的願景邁進，AIT正與Greenbriar攜手邁入新時代。在Greenbriar的支援下，AIT將加快在全球重點市場擴張業務，包括在人才和技術方面加大投入，同時繼續提供客製化供應鏈解決方案，滿足並超越客戶需求。我們仍為一家私有企業，保持獨立性、品牌辨識度和由經驗豐富的成熟管理團隊帶來的業務連續性。」

Greenbriar累計資本承諾規模超過150億美元，且在交通運輸和物流領域擁有超過25年的投資經驗，是AIT推進成長策略、達成2030年目標的理想合作夥伴。

Greenbriar董事總經理Michael Wang表示：「AIT打造了卓越的全球化平台，其核心競爭力來自強大的管理團隊、出色的營運能力和根深蒂固的服務文化。隨著全球供應鏈複雜度持續提升，我們相信AIT具備獨特優勢，能夠滿足科技、生命科學和其他專業領域對整合式物流解決方案與日俱增的需求。我們的目標是支援AIT實現長期成長，同時保留公司賴以成功的創業精神和營運規範。我們欣然與Vaughn和整個管理團隊合作，協助AIT進入下一階段擴張。」

本次交易可望於2026年第四季前完成，但需滿足特別成交條件並獲得其他監管核准。

Morgan Stanley & Co. LLC就本次交易擔任AIT的主財務顧問，Harris Williams LLC亦擔任其財務顧問。Womble Bond Dickinson LLP為AIT高階主管團隊提供法律服務。

Goldman Sachs & Co. LLC和Citizens Capital Markets & Advisory擔任Greenbriar的主財務顧問。

關於 AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球貨運代理公司，致力於透過擴大進入世界各地市場的機會，協助各大公司實現發展。這些公司可在這些市場銷售和/或採購原物料、元件和成品。超過45年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領導者一直仰賴顧問式方法建立全球網路，並在幾乎所有產業均建立了值得信賴的合作夥伴關係，其中包括航空航太、能源、高科技、家居配送、生命科學、海事等等。在可擴充、易於使用的技術支援下，AIT靈活的商業模式可透過海運、空運、公路和鐵路運輸客製化端對端交付服務，保證準時且符合預算。AIT在亞洲、歐洲、中東和北美的全球150多個地點配備有專業團隊，其全方位服務選項還包括清關、倉庫管理和「白手套」服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.aitworldwide.com 。

我們的使命

在AIT，我們憑藉產品、區域涵蓋和垂直市場優勢提供解決方案，贏得客戶信任，這一切都以高績效文化為支撐。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。