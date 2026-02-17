Andersen Global透過新增成員公司強化全球人才流動服務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過新增成員公司Exactio強化其在瑞士的布局，提升全球人才流動服務能力，並進一步完善其整合式、多領域的專業服務模式。

Exactio為全球性企業和國際流動人士提供客製化的全球人才流動顧問與法規遵循服務。該公司經驗豐富的團隊就瑞士和國際稅務、社會保障、退休金、薪資和移民事務提供專業建議，協助企業處理複雜的雇主義務，同時確保提供順暢、符合法規的全球人才流動體驗。Exactio致力於瞭解每位客戶的獨特需求，在每一次合作中以務實、人性化的方式提供及時、可行的解決方案。

Exactio執行合夥人Per Melberg表示：「在Exactio，我們致力於提供個人化、切實、及時的解決方案，讓客戶能夠自信因應複雜的全球人才流動事務。成為Andersen Global成員公司，提升了我們提供順暢跨境支援的能力，將我們的客戶與值得信賴的全球平台相連，同時進一步踐行我們客戶至上的服務承諾與卓越法規遵循標準。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Exactio加入成為成員公司，為我們在瑞士的業務布局增添了重要深度，並為我們在該國的現有平台帶來了互補的服務能力。他們的技術專長和深入的市場知識，將協助我們全球人才流動業務的持續發展。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

