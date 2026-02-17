Andersen Global通过新增成员公司强化全球人才流动服务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过新增成员公司Exactio加强其在瑞士的布局，提升全球人才流动服务能力，并进一步完善其一体化、多领域的专业服务模式。

Exactio为跨国企业和国际流动人士提供定制化的全球人才流动咨询与合规服务。该公司经验丰富的团队就瑞士和国际税务、社会保障、养老金、薪资和移民事务提供专业建议，协助企业处理复杂的雇主义务，同时确保提供无缝、合规的全球人才流动体验。Exactio致力于了解每位客户的独特需求，在每一次合作中以务实、人性化的方式提供及时、可行的解决方案。

Exactio管理合伙人Per Melberg表示：“在Exactio，我们致力于提供个性化、切实、及时的解决方案，让客户能够自信应对复杂的全球人才流动事务。成为Andersen Global成员公司，提升了我们提供无缝跨境支持的能力，将我们的客户与值得信赖的全球平台相连，同时进一步践行我们以客户为中心的服务承诺与卓越合规标准。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Exactio加入成为成员公司，为我们在瑞士的业务布局增添了重要深度，并为我们在该国的现有平台带来了互补的服务能力。他们的技术专长和深入的市场知识，将助力我们全球人才流动业务的持续发展。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。