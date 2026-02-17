-

Andersen Global通过新增成员公司强化全球人才流动服务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过新增成员公司Exactio加强其在瑞士的布局，提升全球人才流动服务能力，并进一步完善其一体化、多领域的专业服务模式。

Exactio为跨国企业和国际流动人士提供定制化的全球人才流动咨询与合规服务。该公司经验丰富的团队就瑞士和国际税务、社会保障、养老金、薪资和移民事务提供专业建议，协助企业处理复杂的雇主义务，同时确保提供无缝、合规的全球人才流动体验。Exactio致力于了解每位客户的独特需求，在每一次合作中以务实、人性化的方式提供及时、可行的解决方案。

Exactio管理合伙人Per Melberg表示：“在Exactio，我们致力于提供个性化、切实、及时的解决方案，让客户能够自信应对复杂的全球人才流动事务。成为Andersen Global成员公司，提升了我们提供无缝跨境支持的能力，将我们的客户与值得信赖的全球平台相连，同时进一步践行我们以客户为中心的服务承诺与卓越合规标准。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Exactio加入成为成员公司，为我们在瑞士的业务布局增添了重要深度，并为我们在该国的现有平台带来了互补的服务能力。他们的技术专长和深入的市场知识，将助力我们全球人才流动业务的持续发展。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchDutchPolishChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global新增合作公司Pi Advisory

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与Pi Advisory签署合作协议，强化其在非洲地区的业务能力。Pi Advisory是一家总部位于安哥拉的财务咨询公司，在莫桑比克和葡萄牙设有分支机构。 Pi Advisory提供全方位服务，包括全流程税务服务、业务支持和外包、财务咨询，以及各类企业服务，协助客户处理从新设企业实体到遵守当地税务法规等各项事务。该公司将环境、社会和公司治理(ESG)理念融入运营，体现出其对可持续商业实践的承诺。 Pi Advisory合伙人António Amaral Correia表示：“此次合作强化了我们为客户提供复杂跨境业务支持的能力。通过和Andersen Global合作，我们能够提供满足葡语市场及其他地区客户不断变化需求的解决方案。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Pi Advisory广泛的专业能力和区域洞察强化了我们的全球平台。他们对客户服务和可持续增长的专注与我们的价值观高度契合，使我们能够为客户提供无缝衔接的高品质服务。” Anderse...

位于墨西哥蒙特雷的González-Paullada Domínguez律师事务所加入Andersen Global

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与位于蒙特雷的González-Paullada Domínguez律师事务所（GPD）签署合作协议，拓展其拉丁美洲平台，进一步加强了该组织在墨西哥的业务覆盖。 GPD成立于2021年，提供涵盖交易和诉讼的全面服务。该律所为制造业、房地产、保险、信息技术、矿业和银行等各行各业的客户提供公司法、并购、房地产交易、海外投资、商业合同、监管合规和持续法律审计方面的法律咨询。GPD还代理客户处理复杂的民事及商事诉讼、仲裁和破产程序。 GPD创始人兼管理合伙人Alfonso González-Paullada Guerrero表示：“蒙特雷是重要的经济中心，当地信誉和深厚的人脉关系至关重要，尤其是对于寻求进入该市场的外国投资者而言。通过与Andersen Global合作，我们能够更好地与其他成员公司以及遍布全国的合作公司协同工作，将我们的本地经验与他们的专长相结合。我们携手并进，能够为客户提供协调一致、多维度的支持，以适应墨西哥不断演变的商业环境。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark...

Andersen Global携手Luca Pacioli拓展非洲地区税务服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与总部位于突尼斯、在突尼斯市和斯法克斯设有办事处的税务、会计和企业服务公司Luca Pacioli达成合作协议，借此强化其在北非地区的业务布局。 Luca Pacioli由Mongi Ben Mahmoud于1986年创立，目前由管理合伙人Arcelin Ben Mahmoud领导。该公司已在突尼斯特许会计师协会(OECT)完成注册，依托深厚的技术专业能力和监管洞察，提供一体化的税务、会计和企业咨询服务。该公司提供涵盖税务咨询与筹划、国际税务、经国际财政文献局(IBFD)认证的转让定价服务、税务争议与诉讼、合规与人力资源服务、财务报告以及并购咨询等领域的全方位支持。其综合服务能力还延伸至公司设立与管理、企业重组以及法律秘书服务，助力金融服务、制造业、房地产、能源和科技等行业的本地及国际客户在突尼斯的全业务生命周期内实现合规且高效的运营。 Luca Pacioli管理合伙人Arcelin Ben Mahmoud表示：“正如Pacioli曾为Da Vinci的艺术创作提供启发一样，我们始终致力于...
Back to Newsroom