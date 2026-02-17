HELLENiQ ENERGY und Chevron unterzeichnen Offshore-Konzessionsvereinbarungen für die Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen mit der Republik Griechenland

ATHEN, Griechenland--(BUSINESS WIRE)--HELLENiQ ENERGY, hat heute in Zusammenarbeit mit Chevron die Pachtverträge mit der Republik Griechenland für die Exploration von vier Offshore-Blöcken südlich von Kreta und dem Peloponnes unterzeichnet. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Upstream-Entwicklung Griechenlands dar.

Das erfolgreiche Konsortium, an dem Chevron mit 70 % beteiligt ist und als Betreiber fungiert und HELLENiQ ENERGY mit 30 % beteiligt ist, wurde im Rahmen einer internationalen Ausschreibung ausgewählt, die 2025 vom griechischen Staat durchgeführt wurde.

Die vier Offshore-Blöcke – South Crete 1, South Crete 2, South of Peloponnese und Block A2 – umfassen eine Gesamtfläche von etwa 47.000 Quadratkilometern. Gemäß den Bestimmungen der Pachtverträge wird das Joint Venture ein dreistufiges Explorationsprogramm durchführen, um das Kohlenwasserstoffpotenzial der Gebiete zu bewerten.

Die Zielgebiete befinden sich in extrem tiefen Gewässern – teilweise in mehr als 1.500 Metern Tiefe – mit komplexen geologischen Strukturen.

Andreas Shiamishis, CEO von HELLENiQ ENERGY, äußerte sich wie folgt:

„Dieser neue Konzessionsvertrag stellt einen strategisch wichtigen Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie von HELLENiQ ENERGY und der weiteren Diversifizierung unseres Portfolios dar. Wir investieren in die Energiewende, sind uns jedoch bewusst, dass Kohlenwasserstoffe noch viele Jahre lang eine entscheidende Rolle für die Versorgungssicherheit spielen werden.

Unsere Beteiligung an der Offshore-Exploration spiegelt einen wertorientierten Ansatz wider, der sich auf selektive Investitionen und Partnerschaften konzentriert, die Größe, technische Exzellenz und umfassende Branchenerfahrung vereinen. Die Zusammenarbeit mit Chevron, einem der weltweit führenden Energieunternehmen, stärkt diese Bemühungen erheblich und unterstreicht die Bedeutung, die wir der Zusammenarbeit mit Partnern mit ausgewiesener Expertise in komplexen Offshore-Umgebungen beimessen."

Gavin Lewis, Gavin Lewis, Vice President Global New Ventures bei Chevron, erklärte:

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern HELLENiQ ENERGY und der Republik Griechenland, um das Kohlenwasserstoffpotenzial dieser Grenzgebiete zu bewerten. Dank unserer Expertise in der Entwicklung von Öl- und Gasprojekten weltweit verfügt Chevron über die Ressourcen, die Erfahrung und die Technologie, um neue Energiequellen in dieser Grenzregion zu erschließen und voranzutreiben."

Die Unterzeichnungszeremonie fand in Athen in Anwesenheit des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis und hochrangiger Vertreter des Ministeriums für Umwelt und Energie, Chevron und HELLENiQ ENERGY statt.

Unterzeichnende Parteien waren der Minister für Umwelt und Energie, Stavros Papastavrou, und der CEO der Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA), Aristofanis Stefatos, als Vertreter des griechischen Staates, während Chevron und HELLENiQ ENERGY durch Gavin Lewis, VP of Global New Ventures, bzw. Andreas Shiamishis, Group CEO, vertreten wurden .

Die Mietverträge müssen nun vom griechischen Parlament ratifiziert werden.

Über HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY ist eines der führenden integrierten Energieunternehmen in Südosteuropa. HELLENiQ ENERGY wurde 1998 als HELLENIC PETROLEUM gegründet, dessen Wurzeln bis zur ersten Raffinerie Griechenlands im Jahr 1958 zurückreichen. Das Unternehmen hat sich zum größten Unternehmen Griechenlands und zu einem der größten in Südosteuropa gemessen am Jahresumsatz entwickelt. Das Unternehmen verfolgt konsequent eine ehrgeizige Transformationsstrategie und hat sich zu einem regionalen Marktführer im Energiesektor entwickelt. Derzeit ist es in acht Ländern vertreten und baut seine internationalen Aktivitäten weiter aus. Sein diversifiziertes Portfolio erstreckt sich über die gesamte Energiewertschöpfungskette .

HELLENiQ ENERGY ist in der Erzeugung, Lieferung und dem Handel mit allen Arten von Energie tätig, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf sauberer Energie und erneuerbaren Energien liegt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Raffination, Lieferung und den Handel mit Öl- und petrochemischen Produkten, die Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie die Vermarktung von Kraftstoffen. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen ein rasantes Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien.

Darüber hinaus entwickelt HELLENiQ ENERGY eine integrierte strategische Geschäftseinheit namens „Green Utility“, nachdem das Unternehmen Elpedison – jetzt umbenannt in Enerwave, einen griechischen Strom- und Gaserzeuger und -versorger – zu 100 % übernommen hat. Dieser neue Geschäftsbereich wird Energie – vorwiegend aus erneuerbaren Quellen – produzieren und direkt an den griechischen Markt liefern, wodurch das Engagement der Gruppe für eine gerechte, erschwingliche und sichere Energiewende umgesetzt wird.

HELLENiQ ENERGY hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland, und ist an der Athener Börse (Ticker: ELPE) notiert. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Zweitnotierung an der Londoner Börse (LSE: HLPD) in Form von Global Depository Receipts (GDRs).

www.helleniqenergy.gr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.