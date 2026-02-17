HELLENiQ ENERGY和Chevron與希臘共和國簽署海上油氣探勘和生產特許權協議

希臘雅典--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- HELLENiQ ENERGY 與Chevron今日共同與希臘共和國簽署租賃協議，對位於克里特島南部和伯羅奔尼薩半島南部的四個海上區塊進行探勘，這是希臘上游能源開發進程中的重要里程碑。

該聯盟由Chevron持有70%權益並擔任作業方，HELLENiQ ENERGY持有30%權益，在希臘政府2025年啟動的國際競爭性招標中成功得標。

四個海上區塊分別為南克里特1號、南克里特2號、伯羅奔尼薩南部區塊和A2區塊，總面積約47,000平方公里。根據租賃協議條款，合資企業將實施三期探勘計畫，協助評估該區域的油氣資源潛力。

目的地區域位於超深水環境，部分海域水深超過1500公尺，地質構造複雜。

HELLENiQ ENERGY執行長Andreas Shiamishis評論道：

「這份新的特許權協議是HELLENiQ ENERGY長期成長策略和業務組合進一步多元化進程中具有重要策略意義的一步。在投資能源轉型的同時，我們體認到油氣在未來很長一段時間內仍將在保障能源供應安全方面扮演關鍵角色。

我們參與海上探勘體現了以價值為導向的構想，專注於有選擇性的投資與合作，兼顧規模、卓越技術和深厚產業經驗。與全球頂尖能源企業之一Chevron的合作極大地強化了這一努力，也彰顯了我們重視與在複雜海上環境擁有成熟專業能力的夥伴攜手合作。」

Chevron全球新業務部副總裁Gavin Lewis 表示：

「我們期待與合作夥伴HELLENiQ ENERGY和希臘共和國共同評估這些尖端區域的油氣潛力。憑藉我們在全球開發油氣專案的專業能力，Chevron擁有資源、經驗和技術，能夠推動並釋放這一尖端區域的新能源供應。」

簽約儀式在雅典舉行，希臘總理Kyriakos Mitsotakis、環境和能源部、Chevron以及HELLENiQ ENERGY的高階代表出席。

希臘方簽署代表為環境和能源部長Stavros Papastavrou和Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management company (HEREMA)執行長Aristofanis Stefatos；Chevron方面由全球新業務部副總裁Gavin Lewis簽署，HELLENiQ ENERGY方面則由集團執行長Andreas Shiamishis簽署。

租賃協議目前有待希臘議會核准。

關於HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY是東南歐首屈一指的綜合性能源企業之一。公司前身為1998年成立的HELLENICPE TROLEUM，歷史可追溯至1958年希臘第一家煉油廠。HELLENiQ ENERGY已成長為希臘年營收規模最大的公司，也是東南歐最大企業之一。公司積極推進遠大的轉型策略，已發展成為區域能源領導者，目前業務遍及八個國家並持續擴大國際布局，擁有涵蓋能源全產業鏈的多元化組合。

HELLENiQ ENERGY從事各類能源的生產、供應和貿易，並日益聚焦潔淨能源和再生能源。其業務組合涵蓋煉油、石油和石化產品的供應和貿易、油氣探勘和生產以及燃料銷售，同時在再生能源業務領域快速發展。

此外，在100%收購Elpedison（現已更名為Enerwave，是一家希臘電力和天然氣生產及供應企業）後，HELLENiQ ENERGY正在打造整合式綠色公用事業策略業務單元。這個新業務單元將主要以再生能源發電，並直接向希臘市場供應能源，踐行集團對公正、可負擔且安全的能源轉型的承諾。

HELLENiQ ENERGY總部位於希臘雅典，在雅典證券交易所（股票代號：ELPE）上市，並透過全球存托憑證(GDR)在倫敦證券交易所(LSE: HLPD)二次上市。

