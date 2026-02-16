A Transition Industries e a CFEnergía, do México, assinam contrato de fornecimento de gás natural que viabiliza a construção da Pacifico Mexinol, a maior planta de metanol do mundo com baixíssimo carbono

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--A Transition Industries LLC, desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio de escala mundial com emissões líquidas zero de carbono, e a CFEnergía, subsidiária da Comissão Federal de Eletricidade (CFE) do México, anunciaram a assinatura de um contrato firme de longo prazo para o fornecimento de gás natural para o projeto Pacifico Mexinol (“Mexinol”), localizado próximo a Topolobampo, Sinaloa.

Nos termos deste acordo, a CFEnergía fornecerá aproximadamente 160 milhões de pés cúbicos por dia (MMcfd) de gás natural a longo prazo, garantindo um insumo essencial para a produção de metanol de baixíssimo carbono da Mexinol. O fornecimento será feito pela CFEnergía a preços de mercado e otimizará o uso da infraestrutura existente. A CFEnergía importará o gás natural dos EUA. O acordo está sujeito às condições habituais.

A assinatura do contrato com a CFEnergía representa o último marco comercial pendente, permitindo o início da fase de construção e confirmando o cronograma para o início das operações da Mexinol entre o final de 2029 e o início de 2030.

Quando iniciar suas operações, a Mexinol, uma subsidiária da Transition Industries, deverá ser a maior instalação de produtos químicos de baixíssimo carbono do mundo, produzindo aproximadamente 1,8 milhão de toneladas de metanol azul e 350.000 toneladas de metanol verde anualmente. Com um investimento superior a US$ 3,3 bilhões, sua localização privilegiada na costa oeste do México atende à crescente demanda por metanol limpo no Pacífico e em outras regiões.

“Este contrato reforça a posição da Mexinol como um investimento estratégico fundamental, fortalecendo a competitividade industrial de longo prazo do México e do estado de Sinaloa. O projeto também promove o desenvolvimento econômico bilateral por meio da criação de empregos tanto no México quanto nos EUA, além da exportação e consumo de mais de US$ 4 bilhões em gás natural americano. Espera-se que o investimento catalise o desenvolvimento de indústrias derivadas no México e assegure um consumo interno adicional de metanol”, afirmou Rommel Gallo, CEO da Transition Industries.

Um ativo industrial de escala global

O projeto posiciona o México como um fornecedor confiável de metanol de baixíssima emissão de carbono para mercados estratégicos na Ásia, incluindo o Japão, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento do mercado interno e da indústria química mexicana. A Mitsubishi Gas Chemical (MGC), empresa de classe mundial com sede em Tóquio, comprometeu-se a adquirir aproximadamente 50% da produção do projeto.

A localização do projeto, próximo ao Porto de Topolobampo, no município de Ahome, fortalece seu perfil de exportação, facilita o acesso aos mercados globais e melhora sua competitividade logística, além de impulsionar o desenvolvimento do mercado interno e a integração da indústria química nacional.

Impacto econômico e operacional

A Mexinol está comprometida com os mais altos padrões ambientais e de sustentabilidade, alavancando tecnologia e inovação para tratar e reutilizar águas residuais municipais em vez de água do mar e outras fontes naturais de água; apoiando o desenvolvimento socioeconômico de longo prazo na região, gerando mais de 6.000 empregos em Sinaloa durante a construção e pelo menos 450 empregos permanentes (diretos e indiretos) nas operações; e priorizando talentos locais para fortalecer o ecossistema industrial regional.

Com o contrato de fornecimento de gás garantido, a Mexinol entra na fase de execução, consolidando sua posição como um projeto-chave na transição para emissões líquidas zero e se estabelecendo como uma plataforma industrial estratégica para inovação no México.

Sobre a Transition Industries LLC

A Transition Industries LLC, com sede em Houston, Texas, é uma desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio em escala mundial e com zero emissão líquida de carbono na América do Norte, visando combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para obter mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.