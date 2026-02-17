-

Andersen Global wzmacnia platformę w zakresie globalnej mobilności wraz z dołączeniem kolejnej firmy członkowskiej

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Szwajcarii – firma Exactio obejmuje status firmy członkowskiej, pogłębiając tym samym zdolności organizacji w zakresie globalnej mobilności oraz wzmacniając jej zintegrowany, multidyscyplinarny model usług specjalistycznych.

Firma Exactio świadczy spersonalizowane usługi doradcze oraz związane ze zgodnością z przepisami w dziedzinie globalnej mobilności na rzecz przedsiębiorstw wielonarodowych oraz mobilnych klientów indywidualnych na szczeblu międzynarodowym. Doświadczony zespół firmy oferuje doradztwo na temat opodatkowania, zabezpieczenia społecznego, emerytur, płac i kwestii imigracyjnych w Szwajcarii oraz innych krajach, wspierając organizacje w wywiązywaniu się ze złożonych obowiązków spoczywających na nich jako pracodawcach przy jednoczesnym zapewnieniu płynnych i zgodnych z przepisami doświadczeń w zakresie globalnej mobilności. Exactio pragnie zrozumieć unikalne potrzeby każdego klienta i zaoferować mu praktyczne doświadczenia wychodzące im naprzeciw, stosując pragmatyczne, ludzkie podejście do każdej współpracy.

– Exactio pragnie dostarczać spersonalizowane, praktyczne rozwiązania w odpowiednim czasie, które umożliwią klientom stawienie czoła złożonym aspektom globalnej mobilności bez obaw – powiedział Per Melberg, wspólnik zarządzający Exactio. – Status firmy członkowskiej Andersen Global pozwala nam zwiększyć potencjał pod względem świadczenia płynnego wsparcia transgranicznego i skojarzyć klientów z zaufaną platformą o zasięgu globalnym, przy jednoczesnym wzmocnieniu zaangażowania na rzecz ukierunkowanej na człowieka obsługi oraz doskonałości pod względem zgodności z przepisami.

– Dołączenie Exactio w charakterze firmy członkowskiej istotnie pogłębia naszą obecność w Szwajcarii i wzbogaca naszą dotychczasową platformę w tym kraju o dodatkowe zdolności – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wiedza fachowa firmy oraz jej dogłębna znajomość rynku przyczyniają się do ciągłego rozwoju naszej praktyki w dziedzinie globalnej mobilności.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

