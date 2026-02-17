-

Andersen Global versterkt wereldwijd mobiliteitsplatform met toevoeging van lidfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in Zwitserland uit met de toevoeging van het nieuwe lid Exactio. Hierdoor krijgt het wereldwijd meer mobiliteit en kan het zijn geïntegreerde, multidisciplinaire model voor professionele dienstverlening verder opschalen.

Exactio biedt op maat gemaakte advies- en compliance-diensten op het gebied van wereldwijde mobiliteit aan multinationale ondernemingen en internationaal mobiele personen. Het ervaren team van het bedrijf adviseert over Zwitserse en internationale belasting-, sociale zekerheid-, pensioen-, salarisadministratie- en immigratiezaken. Het ondersteunt organisaties bij het voldoen aan complexe werkgeversverplichtingen, terwijl het zorgt voor een naadloze en conforme wereldwijde mobiliteitservaring. Exactio zet zich in om de unieke behoeften van elke klant te begrijpen en responsieve, praktische oplossingen te bieden door middel van een hands-on, menselijke aanpak bij elke opdracht.

“Bij Exactio streven we ernaar om gepersonaliseerde, praktische en tijdige oplossingen te bieden waarmee onze klanten met vertrouwen door de complexiteit van wereldwijde mobiliteit kunnen navigeren“, aldus Per Melberg, managing partner van Exactio. ”Door lid te worden van Andersen Global kunnen we nog beter naadloze grensoverschrijdende ondersteuning bieden en onze klanten verbinden met een betrouwbaar wereldwijd platform, terwijl we onze toewijding aan klantgerichte service en uitmuntende compliance versterken.”

“De toevoeging van Exactio als lidfirma geeft onze aanwezigheid in Zwitserland een flinke boost als aanvulling op ons bestaande platform in het land“, zegt Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. ”Hun technische expertise en diepgaande marktkennis ondersteunen de verdere ontwikkeling van onze wereldwijde mobiliteitspraktijk.“

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en is op meer dan 1000 locaties aanwezig via haar ledenfirma's en samenwerkende firma's.

