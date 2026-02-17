HELLENiQ ENERGY 与 Chevron 同希腊共和国签署海上油气勘探与生产特许协议

希腊雅典--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HELLENiQ ENERGY 与 Chevron 今日正式与希腊共和国签署海上区块租赁协议，涉及位于 Crete 及 Peloponnese 以南海域的四个勘探区块。此次签约标志着希腊上游产业发展迈上新的台阶。

该中标财团由 Chevron 与 HELLENiQ ENERGY 组成，其中 Chevron 持有 70% 权益并担任作业者，HELLENiQ ENERGY 持有 30% 权益。该财团通过希腊政府于 2025 年发起的国际公开招标程序，在激烈竞争中脱颖而出，成功获得上述区块权益。

上述四个海上区块——“South Crete 1”、“South Crete 2”、“South of Peloponnese”及“A2 区块”——总覆盖面积约 47,000 平方公里。根据租赁协议约定，合资企业将分三个阶段推进勘探工作，全面评估相关海域的油气资源潜力。

上述目标区块位于超深水海域，部分区域水深超过 1,500 米，且地质构造条件复杂。

HELLENiQ ENERGY 首席执行官 Andreas Shiamishis 表示：

“此次签署新的特许协议，是 HELLENiQ ENERGY 长期增长战略中的重要里程碑，也将进一步推动公司业务版图的多元化布局。在积极推进能源转型投资的同时，我们同样清晰认识到，未来多年内，油气资源仍将在保障能源供应安全方面发挥关键作用。

参与海上勘探项目，彰显了我们以价值为导向的发展路径，专注于甄选具备规模优势、技术实力与深厚行业积淀的优质投资与合作机会。此次与全球领先能源企业之一的 Chevron 携手，将显著提升项目整体实力与执行能力，也充分体现我们高度重视与在复杂海上环境中拥有成熟经验和卓越专业能力的合作伙伴协同共进。”

Chevron 全球新业务副总裁 Gavin Lewis 表示：

“我们期待与合作伙伴 HELLENiQ ENERGY 及希腊共和国紧密协作，共同评估这些前沿区域的油气资源潜力。依托我们在全球油气项目开发领域的深厚积累，Chevron 拥有充足的资源、丰富的经验与先进的技术能力，能够有序推进该前沿区域的项目实施，释放新的能源供应潜能。”

签署仪式在雅典隆重举行，Kyriakos Mitsotakis 总理亲临见证，环境与能源部、Chevron 及 HELLENiQ ENERGY 的高级代表亦出席仪式。

本次协议由多方正式签署。代表希腊政府签署协议的为环境与能源部长 Stavros Papastavrou以及Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management company（HEREMA）首席执行官Aristofanis Stefatos。 Chevron 方面由全球新业务副总裁 Gavin Lewis 代表签署；HELLENiQ ENERGY 则由集团首席执行官 Andreas Shiamishis 代表签署。

上述租赁协议尚需提交希腊议会审议批准后方可正式生效。

关于 HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY是东南欧地区领先的综合能源企业之一。公司于 1998 年以 HELLENIC PETROLEUM 名义成立，其历史可追溯至 1958 年希腊首座炼油厂的投运。经过数十年发展，HELLENiQ ENERGY 已成为希腊规模最大的企业之一，并按年度营业收入计位居东南欧企业前列。当前，公司正全力推进一项雄心勃勃的转型战略，加快向多元化、可持续发展的区域能源领导者迈进。HELLENiQ ENERGY 业务版图覆盖 8 个国家，国际化布局持续拓展，形成涵盖能源产业全价值链的多元化业务组合，持续巩固其在区域市场的领先地位。

HELLENiQ ENERGY 活跃于各类能源的生产、供应与贸易领域，并持续提升在清洁能源与可再生能源方面的战略投入。公司业务版图涵盖石油及石化产品的炼制、供应与贸易，油气资源的勘探与生产，以及燃料零售与市场营销等核心板块；同时，可再生能源业务实现快速拓展，进一步强化其多元化与可持续发展的能源布局。

此外，HELLENiQ ENERGY 在完成对 Elpedison 的 100% 股权收购后，正着力打造一体化“绿色公用事业”战略业务单元。Elpedison 现已更名为 Enerwave，是一家从事电力与天然气发电及供应的希腊能源企业。该全新业务单元将以可再生能源为主导，直接面向希腊市场开展能源生产与供应业务，进一步兑现集团关于推动公平、可负担且安全的能源转型承诺，持续巩固其在区域能源结构升级中的引领地位。

HELLENiQ ENERGY 总部位于希腊雅典，于 Athens Exchange 挂牌上市（股票代码：ELPE），并通过全球存托凭证（GDRs）在 London Stock Exchange 实现第二上市（交易代码：HLPD）。

www.helleniqenergy.gr

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。