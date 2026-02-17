-

Transition Industries和墨西哥CFEnergía簽署天然氣供應合約，推動全球最大超低碳甲醇工廠Pacifico Mexinol開工建設

  • 該長期合約確保專案具備投產條件，並使建設工作能夠在2026年第二季啟動
  • 該專案將使墨西哥成為全球策略市場可靠的超低碳甲醇供應商

墨西哥市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Transition Industries LLC是一家開發世界一流淨零碳排放甲醇和氫氣專案的企業，該公司與墨西哥聯邦電力委員會(CFE)旗下子公司CFEnergía宣布，為位於錫那羅亞州托波洛班波(Topolobampo)附近的Pacifico Mexinol (“Mexinol”)專案簽署長期固定天然氣供應合約。

根據協議，CFEnergía將長期供應約每日1.6億立方英尺(MMcfd)的天然氣，確保為Mexinol生產超低碳甲醇提供關鍵原料。CFEnergía將按市場價格供氣，並促成對現有基礎設施的最佳化利用。CFEnergía所供天然氣將從美國採購。該協議尚待滿足特別條件。

與CFEnergía簽署的這份合約是最後一項關鍵商業里程碑，代表專案可進入建設階段，並確定Mexinol將於2029年末至2030年初具備投產條件。

投產後，隸屬於Transition Industries的Mexinol專案可望成為全球規模最大的超低碳化工設施，每年可生產約180萬公噸藍色甲醇和35萬公噸綠色甲醇。專案總投資超過33億美元，地處墨西哥西海岸的優越地理位置，可滿足太平洋及其他地區對潔淨甲醇與日俱增的需求。

Transition Industries執行長Rommel Gallo表示：「這份合約鞏固了Mexinol做為重要策略投資的地位，提升了墨西哥和錫那羅亞州的長期產業競爭力。專案還將透過在墨西哥和美國創造就業職位，以及出口和消費價值逾40億美元的美國天然氣，進一步推動雙邊經濟發展。該投資可望帶動墨西哥衍生品產業發展，並確保國內甲醇消費量的增加。」

世界一流工業資產

該專案將使墨西哥成為亞洲（包括日本）策略市場可靠的超低碳甲醇供應商，同時推動國內市場和墨西哥化工產業發展。總部位於東京的世界一流企業Mitsubishi Gas Chemical (MGC)已承諾採購該專案約50%的產量。

專案位於阿霍梅市托波洛班波港附近，這一選址提升了專案出口能力，便利其進入全球市場，強化了其物流競爭力，同時可推動國內市場發展和全國化工產業的整合。

經濟和營運影響

Mexinol恪守最高環境和永續發展標準，憑藉技術和創新處理並使用市政污水，而非海水和其他天然水源；專案在建設期間將為錫那羅亞州創造超過6000個就業職位，投產後將提供至少450個直接和間接永久職位，進而支援當地長期社會經濟發展；同時優先聘用本地人才以強化區域產業生態。

隨著天然氣供應合約的落實，Mexinol進入執行階段，進一步鞏固其淨零排放轉型關鍵項目的地位，並將自身確立為在墨西哥展開創新的策略產業平台。

關於Transition Industries LLC

Transition Industries LLC總部位於德州休士頓，致力於在北美開發世界一流的淨零碳排放甲醇和氫氣專案，以因應氣候變遷並促進環境和社會的永續發展。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Karin Nunan，全球企業事務主管，
knunan@transitionind.com

