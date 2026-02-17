-

Andersen Global erweitert seine globale Mobilitätsplattform durch die Hinzufügung einer Mitgliedskanzlei

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global verstärkt seine Präsenz in der Schweiz durch die Hinzunahme des neuen Mitgliedsunternehmens Exactio, wodurch seine globalen Mobilitätskapazitäten ausgebaut und sein integriertes, multidisziplinäres Modell für professionelle Dienstleistungen weiter verbessert werden.

Exactio bietet maßgeschneiderte Beratungs- und Compliance-Dienstleistungen im Bereich globale Mobilität für multinationale Unternehmen und international mobile Personen. Das erfahrene Team der Kanzlei berät zu Fragen des Schweizer und internationalen Steuerrechts, der Sozialversicherung, der Altersvorsorge, der Lohnabrechnung und der Einwanderung und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Arbeitgeberpflichten zu erfüllen und gleichzeitig eine reibungslose und konforme globale Mobilität zu gewährleisten. Exactio hat es sich zur Aufgabe gemacht, die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zu verstehen und durch einen praxisorientierten, menschlichen Ansatz bei jedem Auftrag reaktionsschnelle, praktische Lösungen zu liefern.

„Bei Exactio haben wir uns dazu verpflichtet, personalisierte, praktische und zeitnahe Lösungen anzubieten, die es unseren Kunden ermöglichen, die Komplexität der globalen Mobilität mit Zuversicht zu meistern“, erklärte Per Melberg, Managing Partner von Exactio. „Die Mitgliedschaft bei Andersen Global verbessert unsere Fähigkeit, nahtlose grenzüberschreitende Unterstützung zu bieten und unseren Kunden eine vertrauenswürdige globale Plattform zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig bekräftigt sie unser Engagement für kundenorientierten Service und hervorragende Compliance.“

„Die Aufnahme von Exactio als Mitgliedsunternehmen stärkt unsere Präsenz in der Schweiz erheblich und ergänzt unsere bestehende Plattform in diesem Land um weitere Kompetenzen“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihre technische Expertise und ihre fundierten Marktkenntnisse unterstützen die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer globalen Mobilitätspraxis.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

