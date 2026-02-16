-

AIT Worldwide Logistics annuncia la sigla di una partnership strategica con Greenbriar Equity Group

L’accordo garantisce la continuità e accelera la fase successiva del piano di crescita di AIT

AIT Worldwide Logistics' strategic partnership with Greenbriar Equity Group represents one of the largest private acquisitions ever in the global freight forwarding sector.

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics (“AIT”), leader nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura, ha concluso un accordo definitivo con Greenbriar Equity Group, L.P. (“Greenbriar”) volto a sostenere la nuova fase di crescita dello spedizioniere internazionale. I termini finanziari dell’operazione privata non sono stati resi noti.

L’accordo segna il culmine di cinque anni di successi conseguiti con The Jordan Company, L.P. (“TJC”). TJC, insieme ai principali membri del gruppo dirigente esecutivo AIT, manterrà una partecipazione in AIT. Nel corso del rapporto stretto con TJC, AIT ha ampliato significativamente la sua presenza globale, rilevato 14 imprese e aumentato i ricavi lordi di oltre il 300%.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

REFERENTE PER I MEDIA:

Matt Sanders
Direttore comunicazioni
+1 (630) 766-8300
msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.
Global Headquarters
Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)
www.aitworldwide.com

