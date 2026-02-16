AIT Worldwide Logistics anuncia una asociación estratégica con Greenbriar Equity Group

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics (“AIT”), líder en soluciones para la cadena de suministro, ha firmado un acuerdo definitivo de asociación con Greenbriar Equity Group, L.P. (“Greenbriar”) para impulsar la siguiente fase de crecimiento de la empresa global de transporte de mercancías. No se han revelado los términos financieros de la transacción privada.

El acuerdo marca la culminación de cinco años de éxito con The Jordan Company, L.P. (“TJC”). TJC, junto con miembros clave del equipo ejecutivo de AIT, mantendrá su inversión en la empresa. A lo largo de su relación con TJC, AIT ha expandido drásticamente su presencia global, adquirido 14 empresas y aumentado sus ingresos brutos en más del 300%.

El acuerdo con Greenbriar, un inversor especializado con sede en Greenwich, Connecticut, centrado en asociarse con empresas líderes del mercado y hacerlas crecer, coincide con las etapas iniciales del plan de AIT para alcanzar sus objetivos culturales, financieros y de calidad para 2030. La inversión de Greenbriar y la participación continua de TJC permitirán una trayectoria de crecimiento acelerado para AIT, tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, como se detalla en su estrategia a largo plazo.

Según el presidente y CEO de AIT Vaughn Moore, el acuerdo representa una de las mayores adquisiciones privadas jamás realizadas en el sector de transporte de carga global.

“AIT inicia una nueva era con Greenbriar a medida que la compañía continúa trabajando para alcanzar nuestra visión de convertirnos en el proveedor global de logística reconocido por ofrecer una experiencia de primer nivel”, comentó Moore. “Con el apoyo de Greenbriar, AIT cobra impulso para expandirse en mercados globales clave, incluyendo inversiones en talento y tecnología, a la vez que continúa ofreciendo soluciones personalizadas para la cadena de suministro que satisfacen y superan las necesidades de nuestros clientes. Seguimos siendo una empresa privada, manteniendo la independencia, la identidad de marca y la continuidad que ofrece nuestro equipo directivo de amplia experiencia”.

Los más de USD 15.000 millones en compromisos de capital acumulados de Greenbriar, junto con más de 25 años de inversión en empresas de transporte y logística, lo convierten en un socio ideal para AIT a medida que la empresa avanza en su estrategia de crecimiento en pos de sus objetivos para 2030.

“AIT ha construido una plataforma global excepcional, definida por un liderazgo sólido, excelencia operativa y una cultura de servicio profundamente arraigada”, comentó Michael Wang, director general de Greenbriar. “A medida que las cadenas de suministro globales siguen evolucionando en complejidad, creemos que AIT se encuentra en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de soluciones logísticas integradas en los sectores de tecnología, ciencias de la vida y otros sectores especializados. Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento a largo plazo de AIT, preservando al mismo tiempo el espíritu emprendedor y la disciplina operativa que han definido el éxito de la empresa. Nos entusiasma asociarnos con Vaughn y todo el equipo directivo en la siguiente fase de expansión de AIT”.

Se espera que el cierre de la transacción se complete antes del cuarto trimestre de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales y otras aprobaciones regulatorias.

Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero principal y Harris Williams LLC también actuó como asesor financiero de AIT en la transacción. Womble Bond Dickinson LLP representó legalmente al equipo directivo de AIT.

Goldman Sachs & Co. LLC y Citizens Capital Markets & Advisory actuaron como asesores financieros principales de Greenbriar.

Acerca de AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics es un transportista de mercancías global que ayuda a la expansión de las empresas mediante la expansión del acceso a mercados de todo el mundo donde pueden vender y/o adquirir sus materias primas, componentes, y productos acabados. Durante más de 45 años, el líder de soluciones de cadena de suministro con sede en Chicago adoptó un enfoque de asesoría para construir una red global y alianzas de confianza en prácticamente todas las industrias, entre ellas energía, alta tecnología, entrega a domicilio, ciencias biológicas, el sector marítimo, el sector aeroespacial y muchas más. Respaldada por tecnología escalable y fácil de usar, el modelo de negocio flexible de AIT personaliza las entregas de extremo a extremo por mar, aire, carretera y ferrocarril, siempre a tiempo y dentro del presupuesto. Con compañeros de equipo expertos que trabajan en más de 150 oficinas en Asia, Europa, Oriente Medio y América del Norte, las opciones de servicio completo de AIT también incluyen despacho aduanero, gestión de almacenes y servicios de guante blanco. Más información en www.aitworldwide.com.

Nuestra misión

En AIT, ofrecemos soluciones para ganarnos la confianza de nuestros clientes gracias a nuestros productos, regiones y mercados verticales, con el respaldo de una cultura de alto rendimiento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.