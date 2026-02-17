HELLENiQ ENERGY et Chevron concluent des accords de concession offshore pour l'exploration et la production d'hydrocarbures avec la République hellénique

ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--HELLENiQ ENERGY , en collaboration avec Chevron, a signé aujourd'hui les accords de concession avec la République hellénique pour l'exploration de quatre blocs offshore situés au sud de la Crète et du Péloponnèse, marquant ainsi une étape importante pour le développement en amont de la Grèce.

Le consortium retenu, composé de Chevron (70 % des parts et opérateur) et HELLENiQ ENERGY (30 % des parts), a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international lancé par l'État grec en 2025.

Les quatre blocs offshore - South Crete 1, South Crete 2, South of Peloponnese et Block A2 - couvrent une superficie totale d'environ 47 000 kilomètres carrés. Selon les termes des contrats de concession, la coentreprise mènera un programme d'exploration en trois phases afin d'évaluer le potentiel en hydrocarbures de ces zones.

Les zones cibles se trouvent dans des eaux ultra-profondes, certaines à plus de 1 500 mètres de profondeur, et présentent des structures géologiques complexes.

Andreas Shiamishis, président-directeur général de HELLENiQ ENERGY, a déclaré :

« Ce nouvel accord de concession représente une étape stratégique importante dans la stratégie de croissance à long terme de HELLENiQ ENERGY et la diversification de notre portefeuille. Tout en investissant dans la transition énergétique, nous reconnaissons que les hydrocarbures continueront à jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité de l'approvisionnement pendant de nombreuses années encore.

Notre participation à l'exploration offshore reflète une approche axée sur la valeur, qui privilégie les investissements sélectifs et les partenariats alliant envergure, excellence technique et expérience approfondie du secteur. La collaboration avec Chevron, l'une des principales sociétés énergétiques mondiales, renforce considérablement cet effort et souligne l'importance que nous accordons à la collaboration avec des partenaires possédant une expertise éprouvée dans les environnements offshore complexes. »

Gavin Lewis, vice-président de Chevron, Global New Ventures, a déclaré :

« Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires HELLENiQ ENERGY et la République hellénique pour évaluer le potentiel en hydrocarbures de ces zones pionnières. Grâce à son expertise dans le développement de projets pétroliers et gaziers à travers le monde, Chevron dispose des ressources, de l'expérience et de la technologie nécessaires pour faire progresser et exploiter de nouvelles sources d'énergie dans cette région pionnière. »

La cérémonie de signature s'est déroulée à Athènes en présence du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et de hauts représentants du ministère de l'Environnement et de l'Énergie, de Chevron et de HELLENiQ ENERGY.

Les parties signataires étaient le ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Stavros Papastavrou, et le président-directeur général de la société Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management (HEREMA), Aristofanis Stefatos, représentant l'État grec, tandis que Chevron et HELLENiQ ENERGY étaient représentés respectivement par Gavin Lewis, vice-président de Global New Ventures, et par Andreas Shiamishis, président-directeur général du groupe .

Les contrats de location doivent désormais être ratifiés par le Parlement hellénique.

À propos de HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY est l'une des principales sociétés énergétiques intégrées d'Europe du Sud-Est. Fondée en 1998 sous le nom de HELLENIC PETROLEUM, dont les origines remontent à la première raffinerie grecque créée en 1958, HELLENiQ ENERGY s'est développée pour devenir la plus grande entreprise grecque et l'une des plus importantes d'Europe du Sud-Est en termes de chiffre d'affaires annuel. Poursuivant avec vigueur une stratégie de transformation ambitieuse, elle est devenue un leader régional dans le domaine de l'énergie et est actuellement présente dans 8 pays. Elle développe ses activités internationales et dispose d'un portefeuille diversifié couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

HELLENiQ ENERGY est active dans la production, la fourniture et le négoce de tous types d'énergie, avec un accent croissant sur les énergies propres et renouvelables. Son portefeuille comprend le raffinage, la fourniture et le négoce de produits pétroliers et pétrochimiques, l'exploration et la production d'hydrocarbures, ainsi que la commercialisation de carburants, tout en connaissant une croissance rapide dans le secteur des énergies renouvelables.

Qui plus est, HELLENiQ ENERGY développe actuellement une unité commerciale stratégique intégrée dédiée aux services publics verts, après avoir acquis 100 % d'Elpedison, désormais rebaptisée Enerwave, une société grecque de production et de fourniture d'électricité et de gaz. Cette nouvelle unité commerciale produira et fournira de l'énergie, principalement issue de sources renouvelables, directement au marché grec, conformément à l'engagement du groupe en faveur d'une transition énergétique juste, abordable et sûre.

Basée à Athènes, en Grèce, HELLENiQ ENERGY est cotée à la Bourse d'Athènes (symbole : ELPE) et bénéficie d'une cotation secondaire à la Bourse de Londres (LSE : HLPD) par le biais de certificats de dépôt internationaux (GDR).

