Transition Industries y CFEnergía de México firman contrato de suministro de gas natural que habilita la construcción de Pacífico Mexinol, la planta de metanol ultra bajo en carbono más grande del mundo

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, desarrollador de proyectos de metanol e hidrógeno a escala mundial con emisiones netas cero, y CFEnergía, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron la firma de un contrato firme de suministro de gas natural a largo plazo para el proyecto Pacífico Mexinol (“Mexinol”), ubicado cerca de Topolobampo, Sinaloa.

En virtud de este acuerdo, CFEnergía suministrará aproximadamente 160 millones de pies cúbicos diarios (MMcfd) de gas natural a largo plazo, garantizando un insumo esencial para la producción de metanol ultra bajo en carbono de Mexinol. El suministro será proporcionado por CFEnergía a precios de mercado y optimizará el uso de la infraestructura existente. CFEnergía obtendrá el gas natural de los Estados Unidos. El acuerdo está sujeto a las condiciones habituales.

La firma del contrato con CFEnergía permite iniciar la fase de construcción y confirma el calendario previsto para que Mexinol entre en operación entre finales de 2029 y principios de 2030.

Una vez en operación, Mexinol, subsidiaria de Transition Industries, se espera que sea la instalación de productos químicos ultra bajos en carbono más grande del mundo, produciendo aproximadamente 1.8 millones de toneladas métricas anuales de metanol azul y 350,000 toneladas métricas anuales de metanol verde. Con una inversión superior a los 3,300 millones de dólares, su ubicación estratégica en la costa oeste de México responde a la creciente demanda de metanol limpio en la región del Pacífico y otros mercados internacionales.

“Este contrato refuerza la posición de Mexinol como una inversión estratégica clave, fortaleciendo la competitividad industrial de largo plazo de México y del estado de Sinaloa. El proyecto además impulsa el desarrollo económico bilateral mediante la creación de empleos tanto en México como en Estados Unidos, así como la exportación y consumo de más de 4,000 millones de dólares en gas natural estadounidense. Se espera que la inversión detone el desarrollo de industrias derivadas en México y asegure un mayor consumo doméstico de metanol”, señaló Rommel Gallo, CEO de Transition Industries.

Un activo industrial de escala global

El proyecto posiciona a México como proveedor confiable de metanol ultra bajo en carbono para mercados estratégicos en Asia, incluido Japón, al tiempo que fortalece el desarrollo del mercado interno y la industria química mexicana. Mitsubishi Gas Chemical (MGC), empresa de clase mundial con sede en Tokio, se ha comprometido a adquirir aproximadamente el 50% de la producción del proyecto.

La ubicación del proyecto, cerca del Puerto de Topolobampo en el municipio de Ahome, fortalece su perfil exportador, facilita el acceso a mercados globales y mejora su competitividad logística, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo del mercado nacional y la integración de la industria química mexicana.

Impacto económico y operativo

Mexinol está comprometido con los más altos estándares ambientales y de sostenibilidad, aprovechando tecnología e innovación para tratar y utilizar aguas residuales municipales en lugar de agua de mar u otras fuentes naturales; promoviendo el desarrollo socioeconómico de largo plazo en la región mediante la generación de más de 6,000 empleos en Sinaloa durante la fase de construcción y al menos 450 empleos permanentes directos e indirectos durante la operación; y priorizando talento local para fortalecer el ecosistema industrial regional.

Con el contrato de suministro de gas asegurado, Mexinol entra en la fase de ejecución, consolidándose como un proyecto clave en la transición hacia emisiones netas cero y estableciéndose como una plataforma industrial estratégica para la innovación en México.

Acerca de Transition Industries LLC

Transition Industries LLC, con sede en Houston, Texas, desarrolla proyectos de metanol e hidrógeno a escala mundial con emisiones netas cero en América del Norte, con el objetivo de enfrentar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y social.

Para más información sobre Pacífico Mexinol o Transition Industries, escribir a: inquiries@transitionind.com