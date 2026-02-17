-

Transition Industries und die mexikanische CFEnergía unterzeichnen Erdgasliefervertrag für den Bau von Pacifico Mexinol – der weltweit größten Methanolanlage mit extrem niedrigen CO2-Emissionen

  • Der Langzeitvertrag garantiert die Betriebsbereitschaft und ermöglicht den Baubeginn im zweiten Quartal 2026
  • Mit diesem Projekt positioniert sich Mexiko als zuverlässiger Lieferant von besonders klimaschonendem Methanol für strategisch wichtige globale Märkte

MEXIKO-STADT--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, ein Entwickler von weltweiten Methanol- und Wasserstoffprojekten mit Netto-Null-Kohlendioxidemissionen, und CFEnergía, eine Tochtergesellschaft der mexikanischen Bundeskommission für Elektrizität (CFE), haben die Unterzeichnung eines langfristigen Erdgasliefervertrags für das Projekt Pacifico Mexinol („Mexinol“) in der Nähe von Topolobampo, Sinaloa, bekannt gegeben.

Auf Grundlage dieser Vereinbarung wird CFEnergía langfristig rund 160 Millionen Kubikfuß (MMcfd) Erdgas pro Tag bereitstellen und so einen wichtigen Beitrag zur Produktion von Methanol mit extrem niedrigen CO2-Emissionen durch Mexinol leisten. Das Erdgas wird von CFEnergía zu Marktpreisen geliefert und ermöglicht eine optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. CFEnergía wird das Erdgas aus den USA beziehen. Die Vereinbarung unterliegt den üblichen Bedingungen.

Mit der Vertragsunterzeichnung mit CFEnergía hat das Unternehmen den letzten noch ausstehenden kommerziellen Meilenstein erreicht, um die Bauphase einzuleiten und den Zeitplan für die Inbetriebnahme von Mexinol Ende 2029 bis Anfang 2030 zu bestätigen.

Nach der Inbetriebnahme wird Mexinol – eine Tochtergesellschaft von Transition Industries – die voraussichtlich weltweit größte Anlage für extrem emissionsarme Chemikalien sein und jährlich etwa 1,8 Millionen Tonnen blaues Methanol und 350.000 Tonnen grünes Methanol produzieren. Mit einer Investition von mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar erfüllt der Standort an der Westküste Mexikos die wachsende Nachfrage nach sauberem Methanol im Pazifikraum und anderen Regionen.

„Dieser Vertrag untermauert die Rolle von Mexinol als wichtige strategische Investition und stärkt die langfristige industrielle Wettbewerbsfähigkeit Mexikos und des Bundesstaates Sinaloa. Darüber hinaus fördert das Projekt die bilaterale wirtschaftliche Entwicklung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Mexiko und den USA sowie durch den Export und Verbrauch von US-Erdgas im Gesamtwert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Die Investition soll die Entwicklung von Derivatindustrien in Mexiko vorantreiben und für einen zusätzlichen Inlandsverbrauch von Methanol sorgen“, so Rommel Gallo, CEO bei Transition Industries.

Industrielles Asset von globaler Bedeutung

Das Projekt etabliert Mexiko als zuverlässigen Lieferanten von Methanol mit extrem niedrigen CO2-Emissionen für strategische asiatische Märkte wie Japan und fördert zugleich die Entwicklung des mexikanischen Binnenmarkts und der mexikanischen Chemieindustrie. Mitsubishi Gas Chemical (MGC), ein renommiertes weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Tokio, hat zugesagt, etwa 50 % der Produktion des Projekts abzunehmen.

Der Projektstandort in der Nähe des Hafens von Topolobampo in der Gemeinde Ahome fördert das Exportprofil, erleichtert den Zugang zu globalen Märkten und verbessert die logistische Wettbewerbsfähigkeit. Zudem wird die Entwicklung des Binnenmarktes und die Integration der nationalen Chemieindustrie vorangetrieben.

Volkswirtschaftliche und betriebliche Auswirkungen

Mexinol erfüllt die höchsten Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards und nutzt Technologie und Innovation, um kommunales Abwasser anstelle von Meerwasser und anderen natürlichen Wasserquellen aufzubereiten und zu verwenden. Das Unternehmen unterstützt die langfristige sozioökonomische Entwicklung der Region, indem es während der Bauphase mehr als 6.000 Arbeitsplätze in Sinaloa und mindestens 450 feste Stellen (unmittelbar und mittelbar) im Betrieb schafft und lokale Fachkräfte bevorzugt, um das regionale industrielle Ökosystem zu stärken.

Mit dem Abschluss des Gasliefervertrags startet Mexinol in die Umsetzungsphase, festigt seine Position als Schlüsselprojekt für die Umstellung auf Netto-Null-Emissionen und etabliert sich als strategisch bedeutende industrielle Plattform für Innovationsvorhaben in Mexiko.

Über Transition Industries LLC

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler weltweiter Methanol- und Wasserstoffprojekte mit Netto-Null-CO2-Emissionen in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere Informationen zu Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail an inquiries@transitionind.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

