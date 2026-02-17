HELLENiQ ENERGY en Chevron ondertekenen offshore concessieovereenkomsten met de Helleense Republiek voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen

ATHENE, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--HELLENiQ ENERGY heeft vandaag in samenwerking met Chevron de leaseovereenkomsten met de Helleense Republiek ondertekend voor de exploratie van vier offshoreblokken ten zuiden van Kreta en de Peloponnesos. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de upstream-ontwikkeling van Griekenland.

Het succesvolle consortium, waarvan Chevron als exploitant 70% van de aandelen bezit en HELLENiQ ENERGY 30%, werd geselecteerd na een internationale aanbesteding die in 2025 door de Griekse staat werd uitgeschreven.

De vier offshoreblokken - Zuid-Kreta 1, Zuid-Kreta 2, Zuid-Peloponnesos en Blok A2 - beslaan een totale oppervlakte van ongeveer 47.000 vierkante kilometer.

