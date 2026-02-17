-

Transition Industries en het Mexicaanse CFEnergía ondertekenen contract om aardgas te leveren voor de bouw van Pacifico Mexinol, 's werelds grootste ultralage-koolstofmethanolfabriek

  • Onder het langetermijncontract wordt de bouw in het tweede kwartaal van 2026 gestart en bedrijfsklaarheid gegarandeerd
  • Het project positioneert Mexico als een betrouwbare leverancier van ultralaag-koolstofmethanol voor strategische markten wereldwijd

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van wereldwijde, koolstofneutrale methanol- en waterstofprojecten, en CFEnergía, een dochteronderneming van de Mexicaanse Federale Elektriciteitscommissie (CFE), hebben bekendgemaakt dat ze een langlopend contract hebben getekend om aardgas te leveren aan het project Pacifico Mexinol (“Mexinol”) in de buurt van Topolobampo, Sinaloa.

