Transition Industries en het Mexicaanse CFEnergía ondertekenen contract om aardgas te leveren voor de bouw van Pacifico Mexinol, 's werelds grootste ultralage-koolstofmethanolfabriek

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van wereldwijde, koolstofneutrale methanol- en waterstofprojecten, en CFEnergía, een dochteronderneming van de Mexicaanse Federale Elektriciteitscommissie (CFE), hebben bekendgemaakt dat ze een langlopend contract hebben getekend om aardgas te leveren aan het project Pacifico Mexinol (“Mexinol”) in de buurt van Topolobampo, Sinaloa.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.