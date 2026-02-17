トランジション・インダストリーズとメキシコのCFEnergía、世界最大の超低炭素メタノールプラントとなるPacifico Mexinolの建設に向け、天然ガス供給契約を締結

メキシコシティ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- トランジション・インダストリーズは世界規模のネットゼロ炭素排出メタノール・水素プロジェクトの開発企業であり、メキシコ連邦電力委員会（CFE）の子会社であるCFEnergíaは、シナロア州トポロバンポ近郊のPacifico Mexinol（「Mexinol」）プロジェクトに関する長期・確定天然ガス供給契約を締結したと発表しました。

本契約に基づき、CFEnergíaは長期にわたり、天然ガスを1日当たり約1億6,000万立方フィート（MMcfd）供給し、Mexinolの超低炭素メタノール生産に不可欠な原料を確保します。天然ガスはCFEnergíaが市場価格で供給し、既存インフラの最適活用を図ります。天然ガスはCFEnergíaが米国から調達します。本契約は、慣例的な前提条件を満たすことを条件とします。

CFEnergíaとの契約締結により、残されていた最後の商業上のマイルストーンが達成され、建設フェーズの開始が可能となるとともに、Mexinolの操業開始に向けた準備が2029年後半～2030年初頭となる見通しが確認されました。

稼働開始後、トランジション・インダストリーズの子会社であるMexinolは、世界最大の超低炭素化学品施設となる見込みで、年間約180万MTのブルーメタノールと約35万MTのグリーンメタノールを生産します。投資額は33億米ドル超に上り、メキシコ西海岸という好立地により、太平洋地域をはじめとする世界各地で高まりつつあるクリーンメタノール需要に対応します。

トランジション・インダストリーズのCEOを務めるロメル・ガロは、次のように述べています。「本契約は、Mexinolの戦略的投資としての地位を確固たるものとし、メキシコおよびシナロア州の長期的な産業競争力を高めるものです。本プロジェクトは、メキシコと米国の双方で雇用を創出し、40億米ドル超の米国産天然ガスの輸出および消費を通じて、二国間の経済発展にも寄与します。さらに、投資はメキシコにおける派生産業の発展を促し、メタノールの国内消費を確保することが期待されます。」

世界規模の産業資産

本プロジェクトは、日本を含むアジアの戦略的市場に向けた超低炭素メタノール供給においてメキシコの信頼性を示すとともに、国内市場の育成とメキシコ化学産業の発展にも寄与します。東京に本拠を置く世界有数企業の三菱ガス化学（MGC）は、プロジェクト生産量の約50%を購入することを確約しています。

アオメ市（自治体）のトポロバンポ港近郊という立地により、輸出拠点としての優位性を高め、世界市場へのアクセスを容易にし、物流面での競争力を向上させるとともに、国内市場の育成と国内化学産業の連携強化も後押しします。

経済面および操業面への影響

Mexinolは、海水やその他の自然水源ではなく自治体の下水を処理して利用するための技術とイノベーションを活用し、環境およびサステナビリティの最高水準にコミットしています。また、建設期間中にシナロア州で6,000人超の雇用を創出し、操業時には450人以上の常勤雇用（直接・間接）を生み出すことで地域の長期的な社会経済発展を支えるとともに、地域の産業エコシステムを強化するため地元人材を優先します。

天然ガス供給契約の確保により、Mexinolは実行段階へ移行し、排出量ネットゼロへの移行における主要プロジェクトとしての地位を確かなものにするとともに、メキシコにおけるイノベーションのための戦略的産業プラットフォームとしての役割を確立します。

トランジション・インダストリーズについて

トランジション・インダストリーズはテキサス州ヒューストンに拠点を置き、気候変動に取り組み、環境と社会の持続可能性を促進するため、北米で世界規模のネットゼロ炭素排出のメタノールと水素プロジェクトを開発しています。パシフィコ・メキシノールまたはトランジション・インダストリーズに関する詳細については、inquiries@transitionind.comまでEメールでお問い合わせください。

