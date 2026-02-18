Andersen Global styrker sin platform for global mobilitet med nyt medlemsfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Schweiz med tilføjelsen af medlemsfirmaet Exactio, hvilket øger organisationens globale mobilitetskapacitet og yderligere forbedrer dens integrerede, tværfaglige model for professionelle ydelser.

Exactio tilbyder specialiseret rådgivning og compliance-løsninger inden for global mobilitet til multinationale virksomheder og internationalt mobile personer. Firmaets erfarne team rådgiver om schweiziske og internationale skatteforhold, social sikring, pension, lønadministration og immigration, og det hjælper organisationer med at navigere i komplekse arbejdsgiverforpligtelser og sikrer samtidig en gnidningsfri og lovmedholdelig tilgang til global mobilitet. Exactio stræber efter at forstå hver enkelt klients unikke behov og levere hurtige, praktiske løsninger gennem en personlig og menneskelig tilgang i ethvert samarbejde.

"Hos Exactio forpligter vi os til at levere personlige, praktiske og rettidige løsninger, der gør det muligt for vores kunder at navigere i kompleksiteten ved global mobilitet med tillid," udtaler Per Melberg, administrerende partner hos Exactio. "At blive et medlemsfirma i Andersen Global styrker vores evne til at yde problemfri support på tværs af landegrænser og forbinder vores kunder til en betroet global platform, samtidig med at det understreger vores engagement i klientcentreret service og compliance af højeste kvalitet."

"Med Exactio som medlemsfirma får vores tilstedeværelse i Schweiz en betydelig dybde og tilfører nye kompetencer til vores eksisterende platform i landet," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres tekniske ekspertise og dybdegående markedskendskab understøtter den fortsatte udvikling af vores arbejde med globale mobilitet."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

