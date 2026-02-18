-

Andersen Global styrker sin platform for global mobilitet med nyt medlemsfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Schweiz med tilføjelsen af medlemsfirmaet Exactio, hvilket øger organisationens globale mobilitetskapacitet og yderligere forbedrer dens integrerede, tværfaglige model for professionelle ydelser.

Exactio tilbyder specialiseret rådgivning og compliance-løsninger inden for global mobilitet til multinationale virksomheder og internationalt mobile personer. Firmaets erfarne team rådgiver om schweiziske og internationale skatteforhold, social sikring, pension, lønadministration og immigration, og det hjælper organisationer med at navigere i komplekse arbejdsgiverforpligtelser og sikrer samtidig en gnidningsfri og lovmedholdelig tilgang til global mobilitet. Exactio stræber efter at forstå hver enkelt klients unikke behov og levere hurtige, praktiske løsninger gennem en personlig og menneskelig tilgang i ethvert samarbejde.

"Hos Exactio forpligter vi os til at levere personlige, praktiske og rettidige løsninger, der gør det muligt for vores kunder at navigere i kompleksiteten ved global mobilitet med tillid," udtaler Per Melberg, administrerende partner hos Exactio. "At blive et medlemsfirma i Andersen Global styrker vores evne til at yde problemfri support på tværs af landegrænser og forbinder vores kunder til en betroet global platform, samtidig med at det understreger vores engagement i klientcentreret service og compliance af højeste kvalitet."

"Med Exactio som medlemsfirma får vores tilstedeværelse i Schweiz en betydelig dybde og tilfører nye kompetencer til vores eksisterende platform i landet," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres tekniske ekspertise og dybdegående markedskendskab understøtter den fortsatte udvikling af vores arbejde med globale mobilitet."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700
.

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700
.

More News From Andersen Global

Andersen Global tilføjer samarbejdsfirmaet Pi Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sine kompetencer i Afrika gennem en samarbejdsaftale med Pi Advisory, et finansielt rådgivningsfirma baseret i Angola og med afdelinger i Mozambique og Portugal. Pi Advisory tilbyder en bred række af ydelser, herunder fuld skatteservice, forretningssupport og outsourcing, finansiel rådgivning samt en bred vifte af selskabsrelaterede ydelser, der hjælper kunder med alt fra etablering af nye virksomhedsenheder til at navigere i lokale skatte...

Andersen Global tilføjer González-Paullada Domínguez i Monterrey, Mexico

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin latinamerikanske platform gennem en samarbejdsaftale med det Monterrey-baserede advokatfirma González-Paullada Domínguez (GPD) og styrker dermed organisationens tilstedeværelse i Mexico yderligere. GPD blev grundlagt i 2021 og tilbyder omfattende rådgivning inden for både transaktions- og procesretlige forhold. Firmaet rådgiver klienter på tværs af brancher – herunder produktion, ejendom, forsikring, informationsteknologi, minedrift og...

Andersen Global udvider sine skattekompetencer i Afrika med tilføjelsen af Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Nordafrika gennem en samarbejdsaftale med Luca Pacioli, et skatte-, regnskabs- og selskabsservicefirma med hovedsæde i Tunesien og kontorer i Tunis og Sfax. Luca Pacioli blev stiftet i 1986 af Mongi Ben Mahmoud og ledes nu af administrerende partner Arcelin Ben Mahmoud. Virksomheden er registreret hos den tunesiske revisorforening (OECT) og leverer integrerede skatte-, regnskabs- og virksomhedsrådgivningstjenester bas...
Back to Newsroom