AITワールドワイド・ロジスティクス、グリーンブライアー・エクイティ・グループとの戦略的提携を発表

事業継続をサポートし、AITの成長計画の次の段階を加速

AIT Worldwide Logistics' strategic partnership with Greenbriar Equity Group represents one of the largest private acquisitions ever in the global freight forwarding sector.

米イリノイ州イタスカ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- サプライチェーン・ソリューションのリーダー企業であるAITワールドワイド・ロジスティクス（AIT）は、グリーンブライアー・エクイティ・グループ（グリーンブライアー）との提携に関する契約を締結し、グローバル貨物輸送事業の次なる成長を推進します。本契約の財務条件は非公開となっています。

本契約は、ザ・ジョーダン・カンパニー（TJC）との5年間にわたる成功の集大成となります。TJCは、AIT経営幹部チームの主要メンバーとともに、引き続きTJCへの投資を維持します。AITは、TJCとの提携を通じてグローバル展開を飛躍的に拡大し、14の企業を買収し、総売上高を300%以上増加させました。

コネチカット州グリニッジに拠点を置き、市場をリードする企業との提携と成長に注力する専門投資家であるグリーンブライアーとの契約は、AITが2030年までに文化、財務、品質の目標を達成するという計画の初期段階の一部となっています。グリーンブライアーによる投資とTJCの継続的関与により、AITは長期戦略に詳述されている有機的成長と買収による事業拡大の両方を加速させることができます。

AITの会長兼最高経営責任者であるヴォーン・ムーアによると、今回の契約は世界の貨物輸送業界において過去最大級の買収の1つとなります。

ムーアは、「AITはグリーンブライアーと共に新たな時代を迎え、世界クラスのサービスを提供することが高く評価されるグローバル物流プロバイダーになるというビジョンの実現に向けて、取り組みを継続していきます。AITは、グリーンブライアーの支援により、人材とテクノロジーへの投資を含む、世界の主要市場における新たな事業拡大へと弾みをつけるとともに、お客様のニーズに応え、さらにそれを上回るカスタマイズされたサプライチェーン ソリューションの提供を継続します。当社は依然として非公開企業であり、実績のある経験豊富な経営陣によって、独立性、ブランド アイデンティティ、そして継続性を維持しています」と述べています。

グリーンブライアーは、150億ドルを超える累計資本と、25年以上にわたる運輸・物流企業への投資実績を有しており、2030年の目標達成に向けた成長戦略を推進するAITにとって理想的なパートナーといえます。

グリーンブライアーのマネージングディレクターであるマイケル・ワンは、「AITは、強力なリーダーシップ、卓越したオペレーション、そして企業に深く根付いたサービス文化を特徴とする、優れたグローバルプラットフォームを構築してきました。グローバルサプライチェーンがますます複雑になる中、AITはテクノロジー、ライフサイエンス、その他の専門分野における統合物流ソリューションへの高まる需要に応える上で、有利な立場にあると考えています。当社の目標は、AITの成功を支えてきた起業家精神と経営上の規律を維持しつつ、AITの長期的成長を支援することです。AITが次の拡大段階に進むにあたり、ヴォーン・ムーア氏をはじめとする経営陣チームと提携できることを大変嬉しく思います」と述べています。

クロージングは、慣例的な条件およびその他の規制当局による承認を条件として、2026年第4四半期までに完了する予定です。

本契約においては、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCがリード ファイナンシャル アドバイザーを務め、ハリス・ウィリアムズLLCもAITのファイナンシャル アドバイザーを務めました。ウォンブル・ボンド・ディキンソンLLPはAIT経営陣の法的代理人を務めました。

ゴールドマン・サックスLLCとシチズンズ・キャピタル・マーケッツ・アンド・アドバイザリーは、グリーンブライアーのリード ファイナンシャル アドバイザーを務めました。

AITワールドワイド・ロジスティクスについて

AITワールドワイド・ロジスティクスは、世界的な貨物フォワーダーとして、原材料、部品、完成品の販売・調達が可能な世界中の市場へのアクセスを拡大することで、企業の成長を支援しています。シカゴに拠点を置くサプライチェーン・ソリューションズのリーダー企業である当社は、45年以上にわたり、コンサルティング・アプローチを採用することで、航空宇宙、エネルギー、ハイテク、宅配事業、ライフサイエンス、海運といったほぼすべての業界において、グローバルなネットワークと信頼に基づくパートナーシップを築いてきました。拡張性が高くユーザーにとって使いやすい技術が支えるAITの柔軟な事業モデルでは、海上、航空、道路、鉄道によるエンド・ツー・エンドの配送をカスタマイズし、期限通りかつ予算内で実現します。アジア、欧州、中東、北米の150か所以上の世界拠点に専門家チームを配置するAITのフルサービスの選択肢には、通関、倉庫管理、ホワイトグローブ・サービスも含まれます。詳しくは www.aitworldwide.com をご覧ください。

私たちの使命

AITでは、高パフォーマンス文化が支えるプロダクト、地域、垂直市場を生かして、お客様の信頼を獲得するためのソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Industry:

AIT Worldwide Logistics

