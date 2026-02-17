Transition Industries et CFEnergía (Mexique) signent un contrat d'approvisionnement en gaz naturel permettant la construction de Pacifico Mexinol, la plus grande usine de méthanol à très faible teneur en carbone au monde

MEXICO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, développeur de projets de méthanol et d'hydrogène neutres en carbone à l'échelle mondiale, et CFEnergía, filiale de la Commission fédérale d'électricité du Mexique (CFE), ont annoncé la signature d'un contrat ferme d'approvisionnement en gaz naturel à long terme pour le projet Pacifico Mexinol (« Mexinol »), situé près de Topolobampo, dans l'État de Sinaloa.

Selon les conditions de cet accord, CFEnergía fournira environ 160 millions de pieds cubes par jour (MMcfd) de gaz naturel sur le long terme, Mexinol garantissant ainsi un intrant essentiel à la production de méthanol à très faible teneur en carbone. Cet approvisionnement sera effectué par CFEnergía aux prix du marché et permettra d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes. Le gaz naturel proviendra des États-Unis. L'accord est soumis aux conditions habituelles.

La signature du contrat avec CFEnergía formalise la dernière étape commerciale à franchir, marquant ainsi le démarrage de la phase de construction et confirmant le calendrier de mise en service de Mexinol prévu entre fin 2029 et début 2030.

Lors de sa mise en service, Mexinol, filiale de Transition Industries, devrait devenir la plus grande usine de produits chimiques à très faible empreinte carbone au monde, produisant environ 1,8 million de tonnes de méthanol bleu et 350 000 tonnes de méthanol vert par an. Représentant un investissement de plus de 3,3 milliards de dollars, son emplacement stratégique sur la côte ouest du Mexique répond à la demande croissante de méthanol propre dans le Pacifique et au-delà.

« Ce contrat asseoit la position de Mexinol en tant qu'investissement stratégique déterminant, renforçant ainsi la compétitivité industrielle à long terme du Mexique et de l'État de Sinaloa. Le projet favorise également le développement économique bilatéral grâce à la création d'emplois au Mexique et aux États-Unis, ainsi qu'à l'exportation et à la consommation de plus de 4 milliards de dollars de gaz naturel américain. Cet investissement devrait accélérer le développement des industries dérivées au Mexique et garantir une augmentation de la consommation intérieure de méthanol », a déclaré Rommel Gallo, CEO de Transition Industries.

Un site industriel à l'échelle mondiale

Ce projet positionne le Mexique comme un fournisseur fiable de méthanol à très faible teneur en carbone sur les marchés stratégiques asiatiques, notamment au Japon, tout en favorisant le développement du marché intérieur et de l'industrie chimique mexicaine. Mitsubishi Gas Chemical (MGC), entreprise de renommée mondiale basée à Tokyo, s'est engagée à acheter environ 50 % de la production du projet.

L'emplacement du projet, à proximité du port de Topolobampo dans la municipalité d'Ahome, renforce son position à l'export, facilite l'accès aux marchés mondiaux et améliore sa compétitivité logistique, tout en stimulant le développement du marché intérieur et l'intégration de l'industrie chimique nationale.

Impact économique et opérationnel

Mexinol s'engage à respecter les normes environnementales et de durabilité les plus élevées, en tirant parti de la technologie et de l'innovation pour traiter et utiliser les eaux usées municipales plutôt que l'eau de mer et autres sources d'eau naturelles ; en soutenant le développement socio-économique à long terme de la région grâce à la création de plus de 6 000 emplois à Sinaloa pendant la construction, et d'au moins 450 emplois permanents (directs et indirects) en opérationnel ; et en privilégiant les talents locaux pour renforcer l'écosystème industriel régional.

La signature du contrat d'approvisionnement en gaz fait entrer Mexinol dans la phase d'exécution, consolidant sa position de projet déterminant dans sa transition vers la neutralité carbone et s'imposant comme une plateforme industrielle stratégique pour l'innovation mexicaine.

À propos de Transition Industries LLC

Transition Industries LLC, basée à Houston, au Texas, développe en Amérique du Nord des projets d'envergure mondiale de production de méthanol et d'hydrogène neutres en carbone, visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir le développement durable, aussi bien sur le plan environnemental que social. Pour plus d'informations sur Pacifico Mexinol ou Transition Industries, veuillez envoyer un courriel à inquiries@transitionind.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.