Transition Industries和墨西哥CFEnergía签署天然气供应合同，推动全球最大超低碳甲醇工厂Pacifico Mexinol开工建设

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Transition Industries LLC是一家开发世界级净零碳排放甲醇和氢气项目的企业，该公司和墨西哥联邦电力委员会(CFE)旗下子公司CFEnergía宣布，为位于锡那罗亚州托波洛班波(Topolobampo)附近的Pacifico Mexinol (“Mexinol”)项目签署长期固定天然气供应合同。

根据协议，CFEnergía将长期供应约每日1.6亿立方英尺(MMcfd)的天然气，确保为Mexinol生产超低碳甲醇提供关键原料。CFEnergía将按市场价格供气，并优化利用现有基础设施。CFEnergía所供天然气将从美国采购。该协议尚待满足惯例条件。

与CFEnergía签署的这份合同是最后一项关键商业里程碑，标志着项目可进入建设阶段，并确定Mexinol将于2029年末至2030年初具备投产条件。

投产后，隶属于Transition Industries的Mexinol项目预计将成为全球规模最大的超低碳化工设施，每年可生产约180万吨蓝色甲醇和35万吨绿色甲醇。项目总投资超过33亿美元，地处墨西哥西海岸的优越区位，可满足太平洋及其他地区对清洁甲醇日益增长的需求。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo表示：“这份合同巩固了Mexinol作为重要战略投资的地位，提升了墨西哥和锡那罗亚州的长期产业竞争力。项目还将通过在墨西哥和美国创造就业岗位，以及出口和消费价值超过40亿美元的美国天然气，进一步推动双边经济发展。该投资有望带动墨西哥衍生品产业发展，并确保国内甲醇消费量的增加。”

世界级工业资产

该项目将使墨西哥成为亚洲（包括日本）战略市场可靠的超低碳甲醇供应商，同时推动国内市场和墨西哥化工产业发展。总部位于东京的世界级企业Mitsubishi Gas Chemical (MGC)已承诺采购该项目约50%的产量。

项目位于阿霍梅市托波洛班波港附近，这一选址提升了项目出口能力，便利其进入全球市场，增强了其物流竞争力，同时推动国内市场发展和全国化工产业一体化。

经济和运营影响

Mexinol恪守最高环境和可持续发展标准，依托技术和创新处理并使用市政污水，而非海水和其他天然水源；项目在建设期间将为锡那罗亚州创造超过6000个就业岗位，投产后将提供至少450个直接和间接永久岗位，进而支持当地长期社会经济发展；同时优先聘用本地人才以强化区域产业生态。

随着天然气供应合同的落实，Mexinol进入执行阶段，进一步巩固其作为净零排放转型关键项目的地位，并将自身确立为在墨西哥开展创新的战略产业平台。

关于Transition Industries LLC

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，致力于在北美开发世界级的净零碳排放甲醇和氢气项目，以应对气候变化并促进环境和社会的可持续发展。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。