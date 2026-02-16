-

A Andersen Global fortalece plataforma de mobilidade global com a adição de firma membro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global reforça sua presença na Suíça com a adição da nova firma membro, a Exactio, fortalecendo suas capacidades em mobilidade global e aprimorando ainda mais seu modelo integrado e multidisciplinar de serviços profissionais.

A Exactio oferece serviços personalizados de consultoria e conformidade em mobilidade global para empresas multinacionais e profissionais com mobilidade internacional. A equipe experiente da firma assessora em questões tributárias suíças e internacionais, previdência social, pensões, folha de pagamento e imigração, auxiliando organizações a lidar com as complexas obrigações trabalhistas, garantindo uma experiência de mobilidade global tranquila e em conformidade com a legislação. A Exactio se dedica a compreender as necessidades específicas de cada cliente e a oferecer soluções práticas e ágeis por meio de uma abordagem personalizada e humanizada em todos os projetos.

“Na Exactio, estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas, práticas e oportunas que permitam aos nossos clientes navegar com confiança pelas complexidades da mobilidade global”, disse Per Melberg, sócio-gerente da Exactio. “Tornar-se membro da Andersen Global aprimora nossa capacidade de fornecer suporte transfronteiriço integrado e conecta nossos clientes a uma plataforma global confiável, ao mesmo tempo que reforça nossa dedicação ao atendimento centrado no cliente e na excelência em conformidade.”

“A inclusão da Exactio como membro agrega valor significativo à nossa presença na Suíça e traz recursos complementares à nossa plataforma existente no país”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua expertise técnica e profundo conhecimento do mercado apoiam o desenvolvimento contínuo de nossa prática de mobilidade global.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas membro independentes e juridicamente distintas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e com presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas membro e colaboradoras.

