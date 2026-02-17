HELLENiQ ENERGY e Chevron assinam acordos de concessão offshore para exploração e produção de hidrocarbonetos com a República Helênica
HELLENiQ ENERGY e Chevron assinam acordos de concessão offshore para exploração e produção de hidrocarbonetos com a República Helênica
Estabelecendo um novo marco no portfólio upstream da HELLENiQ ENERGY
Snapshot from the signing of the lease agreements at the Maximos Mansion, attended by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. From left: Stavros Papastavrou, Minister of Environment and Energy; Andreas Shiamishis, CEO of HELLENiQ ENERGY; Gavin Lewis, VP Global New Ventures at Chevron; and Aristofanis Stefatos, CEO of HEREMA
ATENAS, Grécia--(BUSINESS WIRE)--A HELLENiQ ENERGY, em colaboração com a Chevron, assinou hoje os Contratos de Arrendamento com a República Helênica para a exploração de quatro blocos offshore localizados ao sul de Creta e do Peloponeso, marcando um marco significativo para o desenvolvimento upstream da Grécia.
O consórcio vencedor, com a Chevron detendo 70% de participação e atuando como operadora e a HELLENiQ ENERGY detendo 30% de participação, foi selecionado após uma licitação internacional competitiva lançada pelo Estado grego em 2025.
Os quatro blocos offshore – Creta Sul 1, Creta Sul 2, Sul do Peloponeso e Bloco A2 – cobrem uma área total de aproximadamente 47.000 quilômetros quadrados. Nos termos dos Contratos de Arrendamento, a Joint Venture realizará um programa de exploração em três fases para auxiliar na avaliação do potencial de hidrocarbonetos das áreas.
As áreas-alvo estão localizadas em ambientes de águas ultraprofundas – algumas com mais de 1.500 metros de profundidade – com estruturas geológicas complexas.
Andreas Shiamishis, CEO da HELLENiQ ENERGY, comentou:
“Este novo contrato de concessão representa um passo estrategicamente relevante na estratégia de crescimento de longo prazo da HELLENiQ ENERGY e na ampliação da diversificação do nosso portfólio. Ao mesmo tempo em que investimos na transição energética, reconhecemos que os hidrocarbonetos continuarão a desempenhar um papel fundamental para garantir a segurança do abastecimento por muitos anos.
Nossa participação na exploração offshore reflete uma abordagem orientada à geração de valor, com foco em investimentos seletivos e parcerias que combinam escala, excelência técnica e ampla experiência no setor. A colaboração com a Chevron, uma das principais empresas de energia do mundo, fortalece significativamente esse esforço e ressalta a importância que atribuímos a atuar ao lado de parceiros com experiência comprovada em ambientes offshore complexos.”
Gavin Lewis, vice-presidente de Novos Empreendimentos Globais da Chevron, afirmou:
“Estamos ansiosos para trabalhar com nossos parceiros HELLENiQ ENERGY e a República Helênica na avaliação do potencial de hidrocarbonetos dessas áreas de fronteira. Com nossa expertise no desenvolvimento de projetos de petróleo e gás em todo o mundo, a Chevron dispõe dos recursos, da experiência e da tecnologia necessários para avançar e viabilizar novas fontes de energia nesta região de fronteira.”
A cerimônia de assinatura ocorreu em Atenas, na presença do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e de representantes seniores do Ministério do Meio Ambiente e Energia, da Chevron e da HELLENiQ ENERGY.
As partes signatárias foram o ministro do Meio Ambiente e Energia, Stavros Papastavrou, e o CEO da empresa Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management (HEREMA), Aristofanis Stefatos, representando o Estado grego, enquanto a Chevron e a HELLENiQ ENERGY foram representadas por Gavin Lewis, vice-presidente de Novos Empreendimentos Globais, e por Andreas Shiamishis, CEO do Grupo, respectivamente..
Os contratos de arrendamento agora estão sujeitos à ratificação pelo Parlamento Helênico.
Sobre a HELLENiQ ENERGY
A HELLENiQ ENERGY é uma das principais empresas integradas de energia do sudeste da Europa. Fundada como HELLENIC PETROLEUM em 1998, com raízes que remontam à primeira refinaria da Grécia em 1958, a HELLENiQ ENERGY cresceu e tornou-se a maior empresa da Grécia e uma das maiores do sudeste da Europa, em termos de receita anual. Buscando vigorosamente uma estratégia de transformação ambiciosa, ela evoluiu para se tornar líder regional em energia e atualmente está presente em 8 países e com operações internacionais em crescimento, com um portfólio diversificado que abrange toda a cadeia de valor da energia.
A HELLENiQ ENERGY atua na produção, fornecimento e comercialização de todos os tipos de energia, com um foco crescente em energia limpa e renovável. O seu portfólio inclui refinação, fornecimento e comercialização de produtos petrolíferos e petroquímicos, exploração e produção de hidrocarbonetos, como também comercialização de combustíveis, ao mesmo tempo que cresce rapidamente no negócio das energias renováveis.
Além disso, a HELLENiQ ENERGY está desenvolvendo uma unidade estratégica integrada de Green Utility, após a aquisição de 100% da Elpedison – agora renomeada para Enerwave, uma empresa grega de geração e fornecimento de energia e gás. Essa nova unidade de negócios produzirá e fornecerá energia – principalmente de fontes renováveis – diretamente ao mercado grego, cumprindo o compromisso do Grupo com uma transição energética justa, acessível e segura.
Com sede em Atenas, Grécia, a HELLENiQ ENERGY está cotada na Bolsa de Valores de Atenas (código: ELPE), com uma listagem secundária na Bolsa de Valores de Londres (LSE: HLPD) por meio de Global Depository Receipts (GDRs).
