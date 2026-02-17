HELLENiQ ENERGY e Chevron assinam acordos de concessão offshore para exploração e produção de hidrocarbonetos com a República Helênica

ATENAS, Grécia--(BUSINESS WIRE)--A HELLENiQ ENERGY, em colaboração com a Chevron, assinou hoje os Contratos de Arrendamento com a República Helênica para a exploração de quatro blocos offshore localizados ao sul de Creta e do Peloponeso, marcando um marco significativo para o desenvolvimento upstream da Grécia.

O consórcio vencedor, com a Chevron detendo 70% de participação e atuando como operadora e a HELLENiQ ENERGY detendo 30% de participação, foi selecionado após uma licitação internacional competitiva lançada pelo Estado grego em 2025.

Os quatro blocos offshore – Creta Sul 1, Creta Sul 2, Sul do Peloponeso e Bloco A2 – cobrem uma área total de aproximadamente 47.000 quilômetros quadrados. Nos termos dos Contratos de Arrendamento, a Joint Venture realizará um programa de exploração em três fases para auxiliar na avaliação do potencial de hidrocarbonetos das áreas.

As áreas-alvo estão localizadas em ambientes de águas ultraprofundas – algumas com mais de 1.500 metros de profundidade – com estruturas geológicas complexas.

Andreas Shiamishis, CEO da HELLENiQ ENERGY, comentou:

“Este novo contrato de concessão representa um passo estrategicamente relevante na estratégia de crescimento de longo prazo da HELLENiQ ENERGY e na ampliação da diversificação do nosso portfólio. Ao mesmo tempo em que investimos na transição energética, reconhecemos que os hidrocarbonetos continuarão a desempenhar um papel fundamental para garantir a segurança do abastecimento por muitos anos.

Nossa participação na exploração offshore reflete uma abordagem orientada à geração de valor, com foco em investimentos seletivos e parcerias que combinam escala, excelência técnica e ampla experiência no setor. A colaboração com a Chevron, uma das principais empresas de energia do mundo, fortalece significativamente esse esforço e ressalta a importância que atribuímos a atuar ao lado de parceiros com experiência comprovada em ambientes offshore complexos.”

Gavin Lewis, vice-presidente de Novos Empreendimentos Globais da Chevron, afirmou:

“Estamos ansiosos para trabalhar com nossos parceiros HELLENiQ ENERGY e a República Helênica na avaliação do potencial de hidrocarbonetos dessas áreas de fronteira. Com nossa expertise no desenvolvimento de projetos de petróleo e gás em todo o mundo, a Chevron dispõe dos recursos, da experiência e da tecnologia necessários para avançar e viabilizar novas fontes de energia nesta região de fronteira.”

A cerimônia de assinatura ocorreu em Atenas, na presença do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e de representantes seniores do Ministério do Meio Ambiente e Energia, da Chevron e da HELLENiQ ENERGY.

As partes signatárias foram o ministro do Meio Ambiente e Energia, Stavros Papastavrou, e o CEO da empresa Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management (HEREMA), Aristofanis Stefatos, representando o Estado grego, enquanto a Chevron e a HELLENiQ ENERGY foram representadas por Gavin Lewis, vice-presidente de Novos Empreendimentos Globais, e por Andreas Shiamishis, CEO do Grupo, respectivamente..

Os contratos de arrendamento agora estão sujeitos à ratificação pelo Parlamento Helênico.

