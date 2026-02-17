-

Andersen Global rafforza la piattaforma di mobilità globale con l'aggiunta di un'azienda membro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza in Svizzera con l'aggiunta della nuova azienda membro Exactio, potenziando le sue capacità di mobilità globale e migliorando ulteriormente il suo modello di servizi professionali integrati e multidisciplinari.

Exactio offre servizi personalizzati di consulenza e conformità in materia di mobilità globale a società multinazionali e individui mobili a livello internazionale. Il team esperto dell'azienda fornisce consulenza in materia fiscale, di previdenza sociale, pensioni, buste paga e immigrazione a livello svizzero e internazionale, aiutando le aziende a orientarsi tra i complessi obblighi dei datori di lavoro garantendo nel contempo un'esperienza di mobilità globale senza difficoltà e in assoluta conformità. L'obiettivo di Exactio è la comprensione delle esigenze uniche di ciascun cliente e la fornitura di soluzioni reattive e pratiche attraverso un approccio umano e concreto adatto a ogni caso specifico.

“In Exactio, ci impegniamo a fornire soluzioni personalizzate, pratiche e rapide che consentono ai nostri clienti di orientarsi con fiducia tra le complessità della mobilità globale”, ha dichiarato Per Melberg, socio amministratore di Exactio. “Diventare un'azienda membro di Andersen Global migliora la nostra capacità di fornire un facile supporto transfrontaliero e connette i nostri clienti a una piattaforma globale affidabile, rafforzando il nostro impegno verso l'eccellenza nel servizio incentrato sul cliente e nella conformità”.

“L'aggiunta di Exactio come azienda membro aggiunge una profondità significativa alla nostra presenza in Svizzera e porta capacità complementari alla nostra piattaforma esistente nel Paese”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro competenza tecnica e la conoscenza approfondita del mercato supportano il continuo sviluppo della nostra pratica della mobilità globale”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

