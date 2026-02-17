Andersen Global consolide son offre en matière de mobilité internationale avec l'arrivée d'un nouveau cabinet membre

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Suisse avec l'arrivée d'un nouveau cabinet membre, Exactio, consolidant ainsi son offre en matière de mobilité internationale et améliorant encore son modèle de services professionnels intégrés et multidisciplinaires.

Exactio fournit des services personnalisés de conseil et de conformité en matière de mobilité internationale aux entreprises multinationales et aux personnes mobiles à l'échelle internationale. L'équipe expérimentée du cabinet conseille ses clients sur les questions fiscales, sociales, de retraite, de paie et d'immigration en Suisse et à l'international, aidant les organisations à s'y retrouver dans les obligations complexes des employeurs tout en garantissant une expérience de mobilité internationale fluide et conforme. Exactio s'attache à comprendre les besoins uniques de chaque client et à fournir des solutions réactives et pratiques grâce à une approche humaine et concrète dans chaque mission.

« Chez Exactio, nous sommes déterminés à fournir des solutions personnalisées, pratiques et opportunes qui permettent à nos clients de naviguer en toute confiance dans les complexités de la mobilité internationale », a déclaré Per Melberg, associé directeur d'Exactio. « Devenir membre d'Andersen Global renforce notre capacité à fournir un soutien transfrontalier sans faille et connecte nos clients à une plateforme mondiale de confiance, tout en renforçant notre engagement envers un service centré sur le client et l'excellence en matière de conformité. »

« L'arrivée d'Exactio parmi nos cabinets membres renforce considérablement notre présence en Suisse et apporte des capacités complémentaires à notre plateforme existante dans ce pays », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Leur expertise technique et leur connaissance approfondie du marché soutiennent le développement continu de notre pratique en matière de mobilité internationale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composée de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation à travers le monde. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs.

