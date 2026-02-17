Transition Industries e la messicana CFEnergía firmano un contratto per la fornitura di gas naturale che consente la realizzazione di Pacifico Mexinol, l'impianto di metanolo a ultra basso contenuto di carbonio più grande al mondo

CITTÀ DEL MESSICO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, uno sviluppatore di progetti al metanolo a virtualmente zero emissioni di carbonio e a idrogeno su scala mondiale, e CFEnergía, una controllata della Commissione federale per l'energia elettrica (CFE) del Messico, hanno annunciato la firma di un contratto a lungo termine per la fornitura di gas naturale per il progetto Pacifico Mexinol (“Mexinol”), situato nei pressi di Topolobampo, Sinaloa.

