Andersen Global fortalece la plataforma de movilidad global con la incorporación de una empresa miembro

Andersen Global refuerza su presencia en Suiza con la incorporación de la nueva empresa miembro Exactio, reafirmando sus capacidades de movilidad global y mejorando aún más su modelo de servicios profesionales integrados y multidisciplinarios.

Exactio brinda servicios personalizados de asesoría y cumplimiento en materia de movilidad global a empresas multinacionales y personas con movilidad internacional. El experimentado equipo de la empresa asesora sobre cuestiones fiscales, de seguridad social, pensiones, nóminas e inmigración en Suiza y a nivel internacional, ayudando a las organizaciones a cumplir con las complejas obligaciones que tienen como empleadores y, a la vez, garantizando una experiencia de movilidad global fluida y conforme con las normas. Exactio se dedica a atender las necesidades únicas de cada cliente y a ofrecer soluciones prácticas y adaptadas a cada caso mediante un enfoque humano y personalizado en todos sus proyectos.

“En Exactio, nos comprometemos con brindar soluciones personalizadas, prácticas y oportunas que permiten que nuestros clientes enfrenten las complejidades de la movilidad global con confianza”, señaló Per Melberg, socio gerente de Exactio. “Convertirse en una empresa miembro de Andersen Global mejora nuestra capacidad para ofrecer apoyo transfronterizo sin inconvenientes y conecta a nuestros clientes con una plataforma global de confianza, a la vez que refuerza nuestro compromiso con un servicio centrado en el cliente y la excelencia en lo referido a cumplimiento de las normas”.

“La incorporación de Exactio como empresa miembro suma una profundidad significativa a nuestra presencia en Suiza y aporta capacidades complementarias para nuestra plataforma existente en el país”, manifestó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Su pericia técnica y profundo conocimiento del mercado apoyan el desarrollo continuo de nuestra práctica de movilidad global”.

Andersen Global es una asociación internacional integrada por empresas miembro independientes y legalmente separadas, formada por profesionales de las áreas impositiva, legal y de valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la empresa miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 oficinas a nivel mundial a través de sus miembros y de empresas colaboradoras.

