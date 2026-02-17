HELLENiQ ENERGY y Chevron firman contratos de concesión offshore para la exploración y la producción de hidrocarburos con la República Helénica

ATENAS, Grecia--(BUSINESS WIRE)--HELLENiQ ENERGY , en colaboración con Chevron, firmó hoy los contratos de arrendamiento con la República Helénica para la exploración de cuatro bloques offshore ubicados en el sur de Creta y el Peloponeso, lo que marca un hito importante en el desarrollo upstream de Grecia.

Este exitoso consorcio, con una participación de 70 por ciento de Chevron como operador y el 30 por ciento restante para HELLENiQ ENERGY, fue seleccionado tras una competitiva licitación internacional llevada a cabo por el Estado griego en 2025.

Los cuatro bloques offshore, Sur de Creta 1, Sur de Creta 2, Sur de Peloponeso y Bloque A2, cubren un área total de aproximadamente 47.000 kilómetros cuadrados. Según los términos de los contratos de arrendamiento, el emprendimiento conjunto llevará a cabo un programa de exploración en tres etapas para ayudar a evaluar el potencial de hidrocarburos de estas áreas.

Las áreas de interés se encuentran en aguas ultraprofundas, algunas más allá de los 1500 metros bajo el nivel del mar, con estructuras geológicas complejas.

Andreas Shiamishis, director ejecutivo de HELLENiQ ENERGY, comentó:

“Este nuevo contrato de concesión representa un paso estratégico importante en la estrategia de crecimiento a largo plazo de HELLENiQ ENERGY y la mayor diversificación de nuestra cartera. Aunque invertimos en la transición energética, entendemos que los hidrocarburos seguirán desempeñando un papel crítico para garantizar la seguridad de suministro durante muchos años más.

Nuestra participación en la exploración offshore refleja un enfoque orientado al valor y enfocado en inversiones selectivas y alianzas que combinan escala, excelencia técnica y experiencia en el sector. Esta colaboración con Chevron, una de las empresas de energía líderes a nivel mundial, fortalece significativamente este esfuerzo y subraya la importancia que otorgamos a trabajar junto con socios de experiencia comprobada en entornos offshore complejos”.

Gavin Lewis, vicepresidente de nuevos emprendimientos globales de Chevron, afirmó:

“No vemos la hora de trabajar junto con nuestros socios de HELLENiQ ENERGY y con la República Helénica para evaluar el potencial de hidrocarburos de estas áreas fronterizas. Con nuestros conocimientos en el desarrollo de proyectos de petróleo y gas en todo el mundo, Chevron tiene los recursos, la experiencia y la tecnología para potenciar y posibilitar el acceso a nuevas fuentes de energía en esta región fronteriza”.

La ceremonia de firma se realizó en Atenas en presencia del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y de representantes sénior del Ministerio de Medioambiente y Energía, Chevron y HELLENiQ ENERGY.

Los firmantes fueron el ministro de medioambiente y energía, Stavros Papastavrou, y el director ejecutivo de la empresa de gestión de hidrocarburos y recursos energéticos de Grecia (HEREMA), Aristofanis Stefatos, en representación del Estado griego. Por su parte, Chevron y HELLENiQ ENERGY estuvieron representados por Gavin Lewis, vicepresidente de nuevos emprendimientos globales, y por Andreas Shiamishis, director ejecutivo del grupo, respectivamente.

Los contratos de arrendamiento ahora están sujetos a ratificación por parte del Parlamento Helénico.

Acerca de HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY es una de las empresas de energía integradas líderes en el sudeste de Europa. Fundada como HELLENIC PETROLEUM en 1998 y con raíces que se remontan a la primera refinería griega en 1958, HELLENiQ ENERGY ha crecido hasta convertirse en la empresa más grande de Grecia y una de las más grandes en el sudeste de Europa por ingresos anuales. Embarcado en una vigorosa búsqueda de una estrategia de transformación ambiciosa, actualmente es un líder de energía regional con presencia en ocho países y operaciones en crecimiento a nivel mundial, con una cartera diversificada que abarca toda la cadena de valor de energía.

HELLENiQ ENERGY está activo en la producción, el suministro y la comercialización de todo tipo de energía, con un foco cada vez mayor en energías limpias y renovables. Su cartera incluye refinado, suministro y comercialización de petróleo y productos petroquímicos, exploración y producción de hidrocarburos, además de comercialización de combustibles y un rápido crecimiento en el negocio de las energías renovables.

Asimismo, HELLENiQ ENERGY está desarrollando una unidad de negocios estratégica de servicios públicos ecológicos, tras la adquisición del 100 por ciento de Elpedison, que ahora ha adoptado el nombre Enerwave, una empresa de generación y suministro de energía eléctrica y gas griega. Esta nueva unidad de negocios producirá y suministrará energía (principalmente renovable) directamente al mercado griego, para cumplir el compromiso del grupo relacionado con una transición energética justa, accesible y segura.

Con oficinas centrales en Atenas (Grecia), HELLENiQ ENERGY cotiza en la Bolsa de Atenas (teletipo: ELPE) y de forma secundaria en la Bolsa de Londres (LSE: HLPD) a través de recibos de depósito globales (GDR).

www.helleniqenergy.gr

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.