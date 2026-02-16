Syngenta libère le potentiel du blé et se prépare à lancer le blé hybride X-Terra® dans toute l'Europe

BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le blé est la culture la plus complexe sur le plan génétique, son génome étant près de six fois plus grand que le génome humain, ce qui en fait la culture la plus difficile à séquencer ou à étudier.

Syngenta, leader mondial de l'innovation agricole, est à la pointe des progrès des technologies génétiques améliorant la productivité et la résilience du blé, tout en faisant entrer la sélection variétale du blé dans une nouvelle ère. En analysant des génomes entiers pour identifier les gènes responsables de caractéristiques clés – tels que la viabilité du blé, sa valeur nutritionnelle et sa tolérance aux conditions météorologiques extrêmes – Syngenta a développé une technologie hybride pour le blé et optimisé le processus de sélection pour atteindre une échelle de production commerciale. Libérer pleinement le potentiel hybride du blé apporte une amélioration continue – une avancé majeure qui a nécessité plus de 15 ans de recherche et de développement.

Aujourd'hui, Syngenta annonce que son blé hybride X-Terra® a été inscrit au Catalogue du Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées (CTPS), permettant sa commercialisation en France. Cela marque le lancement du déploiement de cetteinnovation sur plusieurs marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. SY Sphynx et SY Xanthis seront les premiers blés hybrides X-Terra® disponibles pour la saison de semis 2026 en France.

« Le blé est l'une des cultures les plus importantes au monde, représentant près d'un cinquième des calories mondiales. Être le premier à commercialiser un système de blé hybride évolutif reflète l'engagement à long terme de Syngenta envers l'innovation et la rapidité dans le développement de technologies révolutionnaires dont les agriculteurs ont besoin », a déclaré Onur Camili, qui dirige l'activité semences de grandes cultures de Syngenta en Europe. « Le blé hybride X-Terra® offre un niveau de performance et de cohérence qui dépassera les variétés de lignées. »

Le blé hybride X-Terra® a été développé pour aider les agriculteurs à faire face à l'impact croissant du changement climatique, qu’il s’agisse d’une plus grande variabilité climatique ou de la fréquence d’événements météorologiques extrêmes. En améliorant la stabilité du rendement, la résilience au stress et la performance agronomique globale, X-Terra® soutient la transition vers une production de blé plus durable et efficace tout en aidant à optimiser l'utilisation d'intrants clés.

Une approche holistique pour optimiser la génétique supérieure du blé hybride

Pour optimiser l’effet hétérosis du blé hybride, Syngenta collabore également étroitement avec les agriculteurs pour améliorer les conditions sur le terrain et maximiser la capacité de la culture à prospérer. Cette approche « Crop System » évalue de manière holistique des facteurs tels que les conditions réelles du terrain, les défis spécifiques liés aux adventices et aux maladies, et la viabilité des solutions biologiques. Cela garantit que le blé arrive à maturité avec la meilleure qualité et le rendement le plus élevé possible.

Un exemple consiste à tirer parti de la résistance de X-Terra® à la septoriose, une maladie qui affecte gravement les récoltes de blé et est considérée comme l'un des défis les plus sérieux et persistants pour les agriculteurs dans toute l'Union européenne et d'autres régions tempérées du monde. Les agriculteurs pourraient améliorer la durabilité de leurs exploitations grâce à des alertes précoces de pression des maladies, via l’utilisation de solutions numériques telles que la plateforme Cropwise® de Syngenta, et le recours à des de biosolutions pour remplacer les applications de fongicides en début de cycle.

X-Terra® s'appuie sur la longue expérience de Syngenta dans les céréales hybrides. Son orge hybride Hyvido® optimise l'efficacité d'utilisation de l'azote, offre une protection antivirale à large spectre et fournit des rendements élevés et stables dans toutes les régions et saisons.

Plus d’informations sont disponibles ici : https://www.syngenta.com/agriculture/crop-production/syngenta-solving-wheats-hybrid-challenge

À propos de Syngenta

Syngenta est un leader mondial de l'innovation agricole, présent dans plus de 90 pays. Syngenta se concentre sur le développement de technologies et de pratiques agricoles qui donnent aux agriculteurs les moyens d'opérer les transformations nécessaires pour nourrir la population mondiale tout en préservant notre planète. Ses découvertes scientifiques audacieuses offrent de meilleurs avantages aux agriculteurs et à la société, à une échelle plus grande que jamais. Guidée par ses priorités en matière de développement durable, Syngenta développe de nouvelles technologies et solutions qui aident les agriculteurs à cultiver des plantes plus saines dans un sol plus sain, avec un rendement plus élevé. Le siège de Syngenta Crop Protection se trouve à Bâle, en Suisse, et celui de Syngenta Seeds aux États-Unis. Découvrez nos histoires et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram & X.

