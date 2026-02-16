-

AIT Worldwide Logistics kondigt strategisch partnerschap aan met Greenbriar Equity Group

Overeenkomst ondersteunt continuïteit en versnelt de volgende fase van het AIT-groeiprogramma

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics (“AIT”), marktleider op het gebied van oplossingen voor toeleveringsketens, heeft een definitieve overeenkomst gesloten om samen te werken met Greenbriar Equity Group, L.P. (“Greenbriar”). Het doel is de volgende groeifase van de wereldwijde expediteur te ondersteunen. De financiële voorwaarden van de onderhandse transactie zijn niet bekendgemaakt.

De overeenkomst markeert het hoogtepunt van vijf succesvolle jaren met The Jordan Company, L.P. (“TJC”). TJC zal, samen met belangrijke leden van het uitvoerend managementteam van AIT, in het bedrijf blijven investeren. In de loop van de relatie van het bedrijf met TJC heeft AIT zijn wereldwijde aanwezigheid drastisch uitgebreid door 14 bedrijven te over te nemen. Ook verhoogde het zijn bruto-omzet met meer dan 300%.

