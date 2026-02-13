ABL SA exécute un premier Avis d’Achat portant sur des actions ABL Diagnostics avec Alumni Capital

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ISIN : FR001400AHX6 – Euronext Paris

ABL Diagnostics SA (« la Société ») (Paris:ABLD) informe le public que son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories SA (ABL SA), a procédé à l’exécution d’un premier Avis d’Achat dans le cadre du contrat de cession d’actions et de prêt de titres signé le 16 octobre 2025 avec Alumni Capital LP (Delaware, États‑Unis) et Alumni Capital Limited (Îles Vierges britanniques).

Dans ce contexte, 128 026 actions existantes d’ABL Diagnostics ont été cédées à Alumni Capital conformément aux modalités prévues par le contrat, incluant un mécanisme de règlement‑livraison « Delivery versus Payment ».

La déclaration réglementaire afférente à cette opération a été publiée sur la plateforme ONDE de l’AMF et peut être consultée à l’adresse suivante : https://bdif.amf-france.org/fr/details/2026DD1094612.

Rappel sur l’accord du 16 octobre 2025

L’accord permet à ABL SA d’effectuer des cessions successives d’actions existantes, jusqu’à un maximum de 1 128 026 actions, représentant environ 7 % du capital social de la Société, sur une période maximale de 24 mois.

Les cessions ultérieures doivent intervenir par tranches, toujours à un prix correspondant à 80 % du plus bas cours de clôture observé au cours des cinq séances précédant le règlement‑livraison. ABL SA a par ailleurs procédé au prêt initial de 128 026 actions pour permettre la bonne exécution du contrat.

Le contrat prévoit également un plafond de détention de 9,99 % des droits de vote pour Alumni Capital.

Informations réglementaires

Aucune nouvelle action ABL Diagnostics n’est créée dans le cadre de cet accord, garantissant l’absence de dilution pour les actionnaires existants.

L’accord ne requiert aucun prospectus, conformément aux exemptions prévues par le Code monétaire et financier et le Règlement général de l’AMF.

L’opération est réalisée exclusivement entre ABL SA et Alumni Capital, sans impact sur la trésorerie d’ABL Diagnostics.

Dr Chalom Sayada, Directeur Général, a déclaré : « L’exécution de ce premier Avis d’Achat marque le démarrage opérationnel du contrat conclu entre ABL SA et Alumni Capital. Ce mécanisme n’entraîne aucune dilution et s’inscrit dans un cadre transparent conforme aux exigences réglementaires. »

Dans le cadre de l'accord entre ABL Luxembourg et Alumni Capital portant sur les actions d'ABL Diagnostics, les investisseurs doivent être conscients des risques potentiels suivants :

Volatilité du Cours et Effet d’Overhang : Alumni Capital n’est soumis à aucune obligation de conservation (lock-up) et peut revendre les actions à sa discrétion. Cela pourrait entraîner des fluctuations du cours de l’action ABL Diagnostics et créer un effet « overhang », où le marché anticipe une pression vendeuse future.

Absence de Contribution Stratégique : Alumni Capital n’a sollicité ni siège au conseil d’administration ni droits de gouvernance ; l’investissement est purement financier et n’apporte aucun soutien opérationnel ou stratégique.

Perception du Marché : L’absence de restrictions à la revente et de participation à la gouvernance peut être perçue négativement par certains investisseurs, ce qui pourrait affecter le sentiment du marché et la liquidité.

Conformité Réglementaire : Toutes les opérations réalisées dans le cadre de cet accord doivent respecter les lois sur les valeurs mobilières applicables ainsi que la réglementation d’Euronext ; toute violation pourrait entraîner des sanctions ou des pénalités.

Opération antérieure

Cette opération s’inscrit dans la continuité du communiqué publié en août 2025, relatif à la cession par ABL SA d’un bloc de 166 667 actions existantes d’ABL Diagnostics à Alumni Capital. Cette première opération était distincte du contrat signé en octobre 2025.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat des titres concernés, et aucune vente ne pourra intervenir dans un État ou une juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale sans enregistrement ou agrément préalable.

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et comportent des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés.

À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)

ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :

La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et

Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChek®.

ABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.

ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.

Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :

VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.

SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.

Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.

Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.

Solutions intégrées

Tests PCR syndromiques en temps réel

Nadis ® – Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite.

– Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite. MediaChek ® – Kits de prélèvement d’échantillons cliniques.

– Kits de prélèvement d’échantillons cliniques. ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.

ABL Diagnostics SA

Société anonyme au capital de 1 611 465,60 euros

Siège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY

552 064 933 R.C.S. METZ