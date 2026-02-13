ABB refuerza sus capacidades de consultoría en ingeniería eléctrica en Europa con la adquisición de Premium Power
- La adquisición fortalece la capacidad de ABB para ofrecer servicios de consultoría a nivel de sistemas a gran escala, lo que permite que industrias críticas a gestionen infraestructuras eléctricas cada vez más complejas y garantiza la resiliencia energética.
- Mejora la oferta de la división Servicios de Electrificación de ABB en estudios de sistemas de potencia, modelado de redes y gestión de riesgos eléctricos para centros de datos, la industria farmacéutica y otros sectores críticos.
- Consolida la posición de ABB a nivel del sistema eléctrico, e incorpora experiencia consultiva confiable en el punto en el que se definen los riesgos operativos, la resiliencia y el rendimiento.
ZURICH--(BUSINESS WIRE)--ABB anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Premium Power, una destacada consultora de ingeniería eléctrica con sede cerca de Dublín, Irlanda.
