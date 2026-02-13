-

ABB refuerza sus capacidades de consultoría en ingeniería eléctrica en Europa con la adquisición de Premium Power

  • La adquisición fortalece la capacidad de ABB para ofrecer servicios de consultoría a nivel de sistemas a gran escala, lo que permite que industrias críticas a gestionen infraestructuras eléctricas cada vez más complejas y garantiza la resiliencia energética.
  • Mejora la oferta de la división Servicios de Electrificación de ABB en estudios de sistemas de potencia, modelado de redes y gestión de riesgos eléctricos para centros de datos, la industria farmacéutica y otros sectores críticos.
  • Consolida la posición de ABB a nivel del sistema eléctrico, e incorpora experiencia consultiva confiable en el punto en el que se definen los riesgos operativos, la resiliencia y el rendimiento.
original Paula O'Neill, Managing Director, Premium Power (L) and Owen Flood, Local Division Manager, ABB Electrification Service (R)

Paula O'Neill, Managing Director, Premium Power (L) and Owen Flood, Local Division Manager, ABB Electrification Service (R)

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--ABB anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Premium Power, una destacada consultora de ingeniería eléctrica con sede cerca de Dublín, Irlanda.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para más información, contáctese con:

Relaciones con los medios
Teléfono: +41 43 317 71 11
Correo electrónico: media.relations@ch.abb.com

Relaciones con los inversores
Teléfono: +41 43 317 71 11
Correo electrónico: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Suiza

Industry:

ABB

SWX:ABBN
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para más información, contáctese con:

Relaciones con los medios
Teléfono: +41 43 317 71 11
Correo electrónico: media.relations@ch.abb.com

Relaciones con los inversores
Teléfono: +41 43 317 71 11
Correo electrónico: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Suiza

More News From ABB

Resumen: Quadria Capital cierra su Fondo III con USD 1000 millones, lo que excede la meta inicial para impulsar la transformación del sector de atención sanitaria en Asia

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Quadria Capital, la principal firma de capital privado enfocada en el sector de la atención sanitaria en Asia, anunció hoy el cierre final de su Fondo III con compromisos totales por USD 1070 millones, cifra que excede ampliamente su objetivo original de USD 800 millones. La recaudación, que fue suscrita en exceso, incluye más de USD 954 millones en compromisos primarios, así como compromisos por USD 114 millones de inversión conjunta de capital. El comunicado en el i...
Back to Newsroom