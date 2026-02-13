ABB versterkt adviescapaciteiten op het gebied van elektrotechniek in Europa met overname van Premium Power

ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--ABB heeft vandaag aangekondigd een overeenkomst te hebben gesloten voor de overname van Premium Power, een toonaangevend adviesbureau voor elektrotechniek met hoofdkantoor in de buurt van Dublin, Ierland.

