ABB versterkt adviescapaciteiten op het gebied van elektrotechniek in Europa met overname van Premium Power
ABB versterkt adviescapaciteiten op het gebied van elektrotechniek in Europa met overname van Premium Power
- De overname versterkt het vermogen van ABB om op grote schaal advies op systeemniveau te leveren en zo kritieke sectoren te helpen bij het beheren van steeds complexere elektrische infrastructuren en het waarborgen van energiezekerheid
- Aanbod van de divisie Elektrification Service van ABB op het gebied van energiesysteemstudies, netwerkmodellering en elektrisch risicomanagement voor datacenters, farmaceutische bedrijven en andere kritieke sectoren wordt zo versterkt
- ABB verstevigt zo zijn positie op het niveau van elektrische systemen en integreert vertrouwde adviesexpertise op het punt waar operationele risico's, veerkracht en prestaties worden gedefinieerd
ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--ABB heeft vandaag aangekondigd een overeenkomst te hebben gesloten voor de overname van Premium Power, een toonaangevend adviesbureau voor elektrotechniek met hoofdkantoor in de buurt van Dublin, Ierland.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Neem voor meer informatie contact op met:
Mediarelaties
Tel.: +41 43 317 71 11
E-mail: media.relations@ch.abb.com
Beleggersrelaties
Tel.: +41 43 317 71 11
E-mail: investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Zwitserland