ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l'acquisizione di Premium Power

  • L'acquisizione rafforza la capacità di ABB di offrire supporto con consulenza a livello di sistema su larga scala per aiutare i settori principali a gestire infrastrutture elettriche sempre più complesse e proteggere la resilienza energetica
  • Miglliora la divisione di servizi di elettrificazione di ABB offrendo studi di sistema di alimentazione, modellizzazione di rete e gestione dei rischi elettrici per i data center, le aziende farmaceutiche e altri settori critici
  • Rafforza ABB a livello di sistema, integrando competenze di consulenza affidabili nei punti in cui si delineano rischi operativi, resilienza e prestazioni
Paula O'Neill, Managing Director, Premium Power (L) and Owen Flood, Local Division Manager, ABB Electrification Service (R)

ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--ABB ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Premium Power, una società leader di consulenza in ingegneria elettrica con sede a Dublino, in Irlanda.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:

Relazioni con i media
Telefono: +41 43 317 71 11
E-mail: media.relations@ch.abb.com

Relazioni con gli investitori
Telefono: +41 43 317 71 11
E-mail: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurigo
Svizzera

