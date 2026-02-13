ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l'acquisizione di Premium Power
- L'acquisizione rafforza la capacità di ABB di offrire supporto con consulenza a livello di sistema su larga scala per aiutare i settori principali a gestire infrastrutture elettriche sempre più complesse e proteggere la resilienza energetica
- Miglliora la divisione di servizi di elettrificazione di ABB offrendo studi di sistema di alimentazione, modellizzazione di rete e gestione dei rischi elettrici per i data center, le aziende farmaceutiche e altri settori critici
- Rafforza ABB a livello di sistema, integrando competenze di consulenza affidabili nei punti in cui si delineano rischi operativi, resilienza e prestazioni
ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--ABB ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Premium Power, una società leader di consulenza in ingegneria elettrica con sede a Dublino, in Irlanda.
