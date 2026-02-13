ABB rafforza le sue capacità di consulenza in ingegneria elettrica in Europa con l'acquisizione di Premium Power

ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--ABB ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Premium Power, una società leader di consulenza in ingegneria elettrica con sede a Dublino, in Irlanda.

