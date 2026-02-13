ABB stärkt mit der Übernahme von Premium Power seine Beratungskompetenz im Bereich Elektrotechnik in Europa

ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--ABB gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Premium Power, einem führenden Beratungsunternehmen für Elektrotechnik mit Sitz in der Nähe von Dublin, Irland, geschlossen hat. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich Premium Power einen Ruf als vertrauenswürdiger Berater für Großkunden aufgebaut, insbesondere in Rechenzentren, der pharmazeutischen Produktion und anderen missionskritischen Sektoren, in denen elektrische Resilienz, Verfügbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung sind. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Da die Nachfrage nach Elektrifizierung zunimmt und Stromversorgungssysteme aufgrund von Digitalisierung, der Integration erneuerbarer Energien und Netzbeschränkungen immer komplexer werden, benötigen Kunden zunehmend fachkundige Beratung bei der Planung, dem Betrieb und der Zukunftssicherung ihrer elektrischen Infrastruktur. Die Übernahme erweitert das Beratungsangebot von ABB im Bereich Elektrifizierungsservice – ABB Navigate – durch die Vertiefung der Fachkompetenz in den Bereichen Stromversorgungssystemstudien, Netzanschluss- und Compliance-Modellierung, Bewertung der Stromqualität sowie elektrische Sicherheit und Risikomanagement.

Im Einklang mit den M&A-Prioritäten von ABB stellt diese Akquisition eine strategische, ergänzende Investition dar, die die Kompetenzen von ABB vertieft und die Fähigkeit des Unternehmens stärkt, langfristigen Wert für seine Kunden zu schaffen. Durch die Integration der technischen Beratungsleistungen von Premium Power in das ABB Navigate-Portfolio wird ABB in der Lage sein, seine Kunden auf der Ebene der Stromversorgungssysteme konsistenter und in größerem Umfang in ganz Europa zu unterstützen. Dies stärkt die Fähigkeit von ABB, sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Stromnetzstudien, Netzanschluss- und Konformitätsmodellierung, Stromqualitätsbewertungen sowie elektrische Sicherheit und Risikomanagement in einem breiteren Spektrum von Projekten und Portfolios einzusetzen. Auf diese Weise kann ABB seinen Kunden dabei helfen, komplexe elektrische Systeme zu bewerten, zu planen und zukunftssicher zu machen, um Systemrisiken, Ausfallsicherheit und Modernisierungsprioritäten besser zu verstehen, bevor Einschränkungen zu Ausfallzeiten, Kosten oder Betriebsstörungen führen.

Stuart Thompson, Präsident der Division Electrification Service von ABB, sagte: „Die Übernahme von Premium Power stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei komplexen Stromversorgungssystemen, Netzanschlüssen und Compliance-Herausforderungen zu beraten. Dieses Fachwissen wird für kritische Branchen wie Rechenzentren und die pharmazeutische Produktion, in denen Zuverlässigkeit von größter Bedeutung ist, immer wichtiger. Der Ausbau und die Modernisierung elektrischer Systeme – vom Netzanschluss bis zur Infrastruktur vor Ort – sind von zentraler Bedeutung für die Energieversorgungssicherheit, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten, wenn der Bedarf steigt und die Energienetze immer komplexer werden. In Kombination mit den Umsetzungs- und Servicekompetenzen von ABB können wir Kunden dabei unterstützen, bessere Energiesysteme zu entwerfen, Risiken zu minimieren und zu liefern, die für die Anforderungen von heute ausgelegt sind und sich an die Anforderungen von morgen anpassen lassen.“

Premium Power wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Irland und beschäftigt mehr als 40 Elektroingenieure und Spezialisten. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Studien zu Stromversorgungssystemen, Netzkonformität und dynamische Modellierung, Lichtbogen- und elektrische Sicherheitsbewertungen, Stromqualitätsaudits, elektrische Konstruktion und Risikomanagement-Schulungen. Zu seinen Kunden zählen heute multinationale Hersteller und Industrieunternehmen, die komplexe, hochverfügbare Stromnetze betreiben.

Paula O’Neill, Geschäftsführerin von Premium Power, sagte: „Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich Premium Power einen Namen gemacht, indem es Kunden mit technischer Präzision und Unabhängigkeit bei der Lösung komplexer elektrischer Herausforderungen unterstützt. Durch den Zusammenschluss mit ABB können wir dieses Fachwissen weiter ausbauen und die Auswirkungen auf Systemebene in ganz Europa skalieren, während wir gleichzeitig die technische Kompetenz und Kundenorientierung bewahren, die unser Geschäft auszeichnen. Gemeinsam können wir Kunden früher, konsequenter und mit größerer Wirkung unterstützen, während sich ihre elektrischen Systeme und Anforderungen weiterentwickeln.“

ABB ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung seines Know-hows in den Bereichen Engineering und Digitalisierung hilft ABB der Industrie, mit hoher Leistung zu arbeiten und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um so eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Bei ABB nennen wir dies „Engineered to Outrun“. Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt weltweit rund 110.000 Mitarbeiter. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. www.abb.com

Premium Power ist ein elektrotechnisches Beratungsunternehmen, das sich auf Energiesysteme, elektrische Sicherheit und Lichtbogenblitze spezialisiert hat. Wir genießen das Vertrauen namhafter Kunden, die immer wieder auf uns zurückkommen, und arbeiten mit Facility-Managern, Nachhaltigkeitsmanagern, Ingenieurteams und M&E-Auftragnehmern zusammen, um fortschrittliche, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die anspruchsvolle betriebliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die elektrische Sicherheit, Wartung und Nachhaltigkeit auf den höchsten Standard bringen. Premium Power bietet sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösungen für Rechenzentren, die Pharmaindustrie, die Fertigungsindustrie, Versorgungsunternehmen und die Branche für erneuerbare Energien. www.premiumpower.ie

