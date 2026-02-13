NUBURU espande la produzione relativa al primo trimestre 2026 per la fornitura di 40 sistemi a laser blu ad alta potenza e inaugura la fabbricazione industriale scalabile nell'ambito della strategia della sua piattaforma per la difesa

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), produttore di una piattaforma a uso sia militare, sia per la sicurezza, specializzata negli effetti non cinetici, nelle tecnologie dell'energia diretta e sui sistemi per la difesa orchestrati da software, oggi annuncia l'espansione della sua produzione strutturata, che riguarda il primo trimestre del 2026, tramite Lyocon Srl, la controllata operativa al 100% dell'azienda, nel quadro di un contratto precedentemente assegnato del valore di circa 850.000 dollari.

L'ordine consiste in 40 sistemi a laser blu da 450 nm ad alta potenza destinati all'azienda olandese di automazione agritech Trabotyx, tra cui:

24 unità – sistemi da 100W

16 unità – sistemi da 200W

Il ciclo principale di produzione e consegna è previsto per il primo trimestre del 2026 e rappresenta la prima cadenza di fabbricazione completamente strutturata nell'ambito della piattaforma industriale a laser blu riattivata di NUBURU.

La fabbricazione industriale a supporto della strategia della piattaforma di difesa

Sebbene sia rivolto al settore agritech, l'ordine rappresenta la convalida operativa dell'architettura laser scalabile da 450 nm ad alta potenza targata Lyocon, un pilastro tecnologico fondamentale della più ampia strategia di NUBURU basata sull'energia non cinetica e diretta.

La piattaforma presenta i seguenti punti di forza:

Concentrazione dell'energia erogata in configurazioni compatte

Scalabilità modulare tra sistemi da 100W e da 200W

Capacità di puntamento a precisione elevata

Integrazione all'interno di sistemi operativi automatizzati e basati sull'AI

È importante sottolineare che l'incremento produttivo del primo trimestre del 2026 crea un ambiente di fabbricazione ripetibile e rafforza la preparazione della supply chain, la standardizzazione del controllo qualità, la velocità dell'assemblaggio e la disciplina di distribuzione.

Le implementazioni commerciali nei mercati civili forniscono quella convalida delle performance e quella dimensione industriale strategicamente rilevanti per le applicazioni mission-critical e orientate alla sicurezza.

Mentre l'azienda continua a costruire il proprio ecosistema integrato per la difesa e la sicurezza, la produzione industriale strutturata rappresenta un passo misurabile nel rafforzamento della disciplina operativa e nella riattivazione dei ricavi.

Commento della dirigenza

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e direttore esecutivo di Lyocon, ha dichiarato:

"Questa espansione produttiva nel primo trimestre del 2026 è il frutto dell'applicazione disciplinata della nostra strategia di trasformazione. I cicli di produzione strutturati sono fondamentali per lo sviluppo di capacità credibili nel settore dell'energia non cinetica e diretta, e l'implementazione di programmi industriali ripetibili rafforza le nostre basi operative e supporta la progressiva espansione della nostra piattaforma di difesa e sicurezza".

Paola Zanzola, direttore esecutivo di Lyocon, ha aggiunto:

"A seguito di una rigorosa fase di validazione con il cliente, avvenuta nel 2025, ora siamo impegnati nell'applicazione di un programma di produzione definito. La flessibilità tra le configurazioni da 100W e quelle da 200W sottolinea la modularità della nostra architettura e l'idoneità per i sistemi automatizzati avanzati. Per Lyocon questo ciclo di consegna rappresenta un importante risultato operativa".

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu attua una trasformazione strategica: da azienda specializzata nelle tecnologie laser a fornitore di piattaforme a duplice uso, per la difesa e per la sicurezza. Grazie a una combinazione di tecnologie proprietarie a energia diretta, di una capacità di difesa non cinetica, del suo software mission-critical e di partnership e acquisizioni industriali mirate, Nuburu si rivolge ai mercati lucrativi della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.nuburu.net.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Nuburu Subsidiary, Inc., una sussidiaria di NUBURU, è proprietaria al 100% di Lyocon Srl ("Lyocon"), azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi a laser blu a potenza elevata per applicazioni industriali.

Lyocon opera come sussidiaria operativa totalmente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale di base per le attività di NUBURU relative al laser blu riattivato.

Per ulteriori informazioni visitare anche la Home Page di Lyocon.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni, che non siano fatti storici, contenute nel presente comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificate da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "potrebbe", "volere", "continuare", "presupporre", o dalle relative forme negative o variazioni. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero determinare una differenza sostanziale nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (1) il soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura relative al collocamento privato, (2) i proventi netti previsti e l'utilizzo dei proventi, (3) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (4) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a causa di un'esecuzione forzata; (5) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (6) l'impossibilità di accedere a capitale sufficiente; (7) l'impossibilità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (8) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (9) fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (10) volatilità del mercato finanziario dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (11) altri rischi dettagliati nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i moduli 10-K e 10-Q più recenti. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero determinare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisa i lettori di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che sono valide solo alla data della pubblicazione. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, tranne che per quanto disposto dalla legge.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.