Seismic annonce son intention de fusionner avec Highspot

SAN DIEGO et SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Seismic et Highspot ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour fusionner les entreprises. Cette transaction réunira deux plateformes d'enablement de premier plan partageant une vision commune pour réimaginer et accélérer la performance, et l’alignement de l’ensemble des équipes « Revenue » face à des défis de plus en plus complexes pour les équipes en charge de la conquête de marchés (Go-to-market ou GTM).

Une fois fermée, la société fusionnée fonctionnera sous le nom de Seismic et sera dirigée par Rob Tarkoff, Chief Executive Officer de Seismic. Robert Wahbe, fondateur et Chief Executive Officer de Highspot, rejoindra le conseil d'administration de la société fusionnée. Permira, via des fonds qu'elle conseille, investit dans Seismic depuis 2020 et restera l'actionnaire majoritaire après la clôture.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. Les entreprises fonctionneront de manière indépendante jusqu'à la clôture de la transaction et les deux plateformes continueront d'être soutenues par la suite.

« Il existe une demande croissante pour des technologies qui aident les organisations à relier la stratégie commerciale à l'exécution et à générer une croissance commerciale cohérente à grande échelle. Cette fusion proposée vise à répondre à cette demande et à améliorer significativement la manière dont la technologie peut permettre aux organisations dédiées à la croissance de planifier, exécuter, performer et évoluer », a déclaré Tarkoff. « Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à collaborer avec les clients de Seismic et Highspot alors que nous construisons la plateforme qui bâtira le futur des opérations « Revenue », ou autrement dit de l’alignement des équipes ventes, marketing et relation client, pilotées par l'IA. »

La société fusionnée souhaite offrir une plateforme complète alimentée par l'IA, couvrant l'enablement, le contenu, l'apprentissage, le coaching, l'analyse et les insights sur l'ensemble du cycle de vie des revenus des organisations, en mettant l'accent sur l'accélération de l'innovation et la fourniture d'une plus grande valeur aux clients grâce à une combinaison du meilleur des innovations IA de Seismic et Highspot.

« Highspot et Seismic partagent la conviction que l'enablement est au cœur du fonctionnement des équipes commerciales et de développement modernes », a déclaré Wahbe. « Après la clôture, nous aurons l'opportunité de faire progresser le domaine de l'enablement pour le développement et la croissance commerciale en offrant aux clients plus d'innovation, plus d'insights menant à des actions et plus de confiance dans la manière dont ils stimulent la performance au sein de leurs équipes GTM. »

« Nous avons beaucoup apprécié notre partenariat avec Rob et l'équipe Seismic et nous sommes impatients de continuer à soutenir l'entreprise tout au long de ce nouveau chapitre », a déclaré Jason Thorn, Managing Director de Permira. « Cette transaction réunit deux plateformes hautement complémentaires et centrées sur le client, partageant l'ambition d'investir massivement dans une feuille de route produit axée sur l'IA et de servir les clients avec des solutions de premier plan. »

À la clôture de la transaction, l'organisation combinée prévoit d'investir davantage dans des capacités alimentées par l'IA destinées à aider les équipes de revenus à améliorer la productivité, l'exécution et la cohérence au sein des équipes commerciales, marketing, succès client et autres équipes génératrices de revenus.

Seismic et Permira sont représentés par Latham & Watkins LLP, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en tant que conseillers financiers, et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP en tant que conseiller fiscal, ainsi que Qatalyst Partners, Wells Fargo et J.P. Morgan en tant que conseillers financiers.

À propos de Seismic

Seismic est le leader mondial de l'enablement propulsée par l'IA, permettant aux leaders de la mise sur le marché de stimuler une croissance stratégique et d'offrir une expérience client exceptionnelle à grande échelle. Le Seismic Enablement Cloud™ est la seule plateforme unifiée propulsée par l'IA qui prépare les équipes en contact client avec les compétences, le contenu, les outils et les insights nécessaires pour maximiser chaque interaction avec les acheteurs et renforcer les relations avec les clients. Reconnu par environ 2 000 organisations dans le monde, Seismic aide les entreprises à obtenir des résultats mesurables et à accélérer la croissance du chiffre d'affaires. Le siège de Seismic est à San Diego avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Pour en savoir plus, seismic.com/fr.

À propos de Highspot

Highspot est la seule plateforme de performance GTM agente, propulsée par Nexus™, notre moteur unifié d'IA et d'analyse. Highspot relie stratégie, exécution et résultats en transformant chaque signal — prononcé, partagé ou montré — en actions en temps réel adaptées à chaque rôle. Avec Highspot, vos vendeurs exécutent mieux chaque accord, vos marketeurs redoublent d'efforts sur ce qui fonctionne, et vos équipes d'aide évoluent sur ce qui fonctionne. Car lorsque vos collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, votre entreprise le fait aussi.