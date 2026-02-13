ABB renforce ses capacités de conseil en ingénierie électrique en Europe grâce à l'acquisition de Premium Power

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--ABB a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir Premium Power, une société de conseil en ingénierie électrique de premier plan dont le siège social est situé près de Dublin, en Irlande. Depuis plus de deux décennies, Premium Power s'est forgé une réputation de conseiller de confiance auprès de grands clients, en particulier dans les centres de données, la fabrication pharmaceutique et d'autres secteurs critiques où la résilience électrique, la disponibilité et la conformité réglementaire sont essentielles. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Alors que la demande en électrification s'accélère et que les systèmes électriques deviennent plus complexes en raison de la numérisation, de l'intégration des énergies renouvelables et des contraintes du réseau, les clients ont de plus en plus besoin de conseils spécialisés pour concevoir, exploiter et pérenniser leurs infrastructures électriques. Cette acquisition renforce l'offre de conseil d'ABB en matière d'électrification, ABB Navigate, en approfondissant l'expertise dans les études sur les systèmes électriques, la modélisation de la connexion au réseau et de la conformité, les évaluations de la qualité de l'énergie et la sécurité électrique et la gestion des risques.

Conformément aux priorités d'ABB en matière de fusions-acquisitions, cette acquisition représente un investissement stratégique complémentaire qui renforce les capacités d'ABB et sa capacité à créer de la valeur à long terme pour ses clients. En intégrant les capacités de conseil en ingénierie de Premium Power au portefeuille ABB Navigate, ABB sera en mesure d'accompagner ses clients au niveau des systèmes d'alimentation électrique de manière plus cohérente et à plus grande échelle sur l'ensemble de sa clientèle européenne. Cela renforce la capacité d'ABB à appliquer son expertise approfondie dans les études de réseaux électriques, la modélisation de la connexion au réseau et de la conformité, les évaluations de la qualité de l'énergie, ainsi que la sécurité électrique et la gestion des risques à un plus large éventail de projets et de portefeuilles. Ce faisant, ABB peut aider ses clients à évaluer, planifier et pérenniser des systèmes électriques complexes afin de mieux comprendre les risques, la résilience et les priorités de mise à niveau des systèmes avant que les contraintes n'entraînent des temps d'arrêt, des coûts ou des perturbations opérationnelles.

Stuart Thompson, président de la division Electrification Services d'ABB, a déclaré : « L'acquisition de Premium Power renforce notre capacité à conseiller nos clients sur les systèmes électriques complexes, la connexion au réseau et les défis de conformité. Cette expertise est de plus en plus essentielle pour les industries critiques telles que les centres de données et la fabrication pharmaceutique, où la fiabilité est primordiale. L'extension et la modernisation des systèmes électriques, du raccordement au réseau à l'infrastructure sur site, sont essentielles à la résilience énergétique, car elles garantissent une alimentation fiable à mesure que la demande augmente et que les réseaux énergétiques deviennent plus complexes. Grâce aux capacités d'exécution et de service d'ABB, nous pouvons aider nos clients à concevoir, à réduire les risques et à fournir de meilleurs systèmes énergétiques, conçus pour fonctionner aujourd'hui et s'adapter à demain. »

Fondée en 2001 et basée en Irlande, Premium Power emploie plus de 40 ingénieurs électriciens et spécialistes. La société offre une gamme complète de services, notamment des études sur les systèmes électriques, la conformité au réseau et la modélisation dynamique, des évaluations de la sécurité électrique et des arcs électriques, des audits de la qualité de l'alimentation électrique, la conception électrique et la formation à la gestion des risques. Aujourd'hui, ses clients comprennent des fabricants multinationaux et des entreprises industrielles exploitant des réseaux électriques complexes à haute disponibilité.

Paula O'Neill, directrice générale de Premium Power, a déclaré : « Depuis plus de deux décennies, Premium Power s'est forgé une réputation en aidant ses clients à résoudre des problèmes électriques complexes avec rigueur technique et indépendance. Rejoindre ABB nous permet d'approfondir cette expertise, en étendant l'impact au niveau des systèmes à travers l'Europe tout en préservant la profondeur technique et l'orientation client qui définissent notre activité. Ensemble, nous pouvons accompagner nos clients plus tôt, de manière plus cohérente et avec un impact plus important, à mesure que leurs systèmes électriques et leurs besoins continuent d'évoluer. »

ABB est un leader technologique mondial dans le domaine de l'électrification et de l'automatisation, qui contribue à un avenir plus durable et plus économe en ressources. En combinant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haut rendement, tout en devenant plus efficaces, plus productives et plus durables afin d'améliorer leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun » (Conçu pour dépasser). L'entreprise a plus de 140 ans d'histoire et compte environ 110 000 employés dans le monde entier. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Premium Power est un cabinet de conseil en génie électrique spécialisé dans les systèmes d'alimentation électrique, la sécurité électrique et les arcs électriques. Bénéficiant de la confiance de clients prestigieux qui reviennent régulièrement, nous travaillons avec des gestionnaires d'installations, des responsables du développement durable, des équipes d'ingénieurs et des entrepreneurs en mécanique et électricité pour fournir des solutions avancées et sur mesure qui répondent à des besoins opérationnels exigeants tout en élevant la sécurité électrique, la maintenance et la durabilité aux normes les plus élevées. Premium Power fournit des solutions sûres, fiables et rentables pour les centres de données, l'industrie pharmaceutique, la fabrication, les services publics et les énergies renouvelables. www.premiumpower.ie

