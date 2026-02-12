Andersen Global新增合作公司Pi Advisory

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与Pi Advisory签署合作协议，强化其在非洲地区的业务能力。Pi Advisory是一家总部位于安哥拉的财务咨询公司，在莫桑比克和葡萄牙设有分支机构。

Pi Advisory提供全方位服务，包括全流程税务服务、业务支持和外包、财务咨询，以及各类企业服务，协助客户处理从新设企业实体到遵守当地税务法规等各项事务。该公司将环境、社会和公司治理(ESG)理念融入运营，体现出其对可持续商业实践的承诺。

Pi Advisory合伙人António Amaral Correia表示：“此次合作强化了我们为客户提供复杂跨境业务支持的能力。通过和Andersen Global合作，我们能够提供满足葡语市场及其他地区客户不断变化需求的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Pi Advisory广泛的专业能力和区域洞察强化了我们的全球平台。他们对客户服务和可持续增长的专注与我们的价值观高度契合，使我们能够为客户提供无缝衔接的高品质服务。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

