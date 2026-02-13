El cifrado de Echoworx desembarca en AWS Marketplace: seguridad sin complicaciones para un mundo globalizado

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, la marca de confianza en cifrado de correo electrónico, ya está disponible en AWS Marketplace, implementada en su totalidad en la infraestructura de AWS. Para las empresas globales, esto significa que proteger las comunicaciones confidenciales ahora es mucho más fácil, incluso desde el momento de la compra.

¿Por qué AWS Marketplace? ¿Por qué ahora?

Desde siempre, la misión de Echoworx ha sido hacer que las comunicaciones seguras sean lo más fáciles y accesibles posible. Al unirse a AWS Marketplace, Echoworx lleva esta misión un paso más allá, garantizando que los clientes puedan adquirir su solución de cifrado con la misma facilidad y eficiencia con la que la utilizan.

El cumplimiento normativo transfronterizo, la fiscalidad y los problemas de facturación ralentizan el trabajo de los equipos. Con AWS Marketplace, los clientes de Echoworx evitan los trámites burocráticos habituales, gracias a la gestión automatizada de impuestos y normativas, una facturación sencilla en varias divisas y compatibilidad con ofertas privadas. Esto se traduce en precios y contratos personalizados en divisas locales, menos incertidumbre sobre el tipo de cambio y un proceso de adquisición diseñado para la empresa moderna.

“Nuestra asociación con AWS Marketplace tiene como objetivo ayudar a las empresas globales a crecer de forma segura”, señaló Rosario Perri, director de canal para EMEA de Echoworx. “Al eliminar los obstáculos habituales de los procesos de adquisición, facilitamos más que nunca a las organizaciones la adopción de sistemas de cifrado modernos sin ralentizar sus operaciones”.

Negocios globales, simplicidad local:

Ofertas privadas con precios y condiciones contractuales personalizados en divisas distintas al dólar estadounidense.

con precios y condiciones contractuales personalizados en divisas distintas al dólar estadounidense. Gestión automatizada del cumplimiento normativo y de los impuestos : el exceso de papeleo es cosa del pasado.

: el exceso de papeleo es cosa del pasado. Facturación centralizada y transparente a través de AWS.

El cifrado de correo electrónico de Echoworx se integra directamente en los flujos de trabajo de los clientes y es compatible con funciones avanzadas de personalización de marca, localización y entrega segura, diseñadas para garantizar la seguridad de las empresas y la satisfacción de los organismos reguladores, independientemente del lugar en el que operen.

Acerca de Echoworx

Echoworx es un proveedor de soluciones de correo electrónico seguro reconocido a nivel mundial que ofrece una plataforma de cifrado personalizable diseñada para garantizar una seguridad de comunicación perfecta tanto para particulares como para empresas. Con la confianza de las principales organizaciones que cumplen con el RGPD, NIS 2, KRITIS y DORA en más de 30 países, Echoworx facilita la comunicación segura. Para obtener más información, visite https://www.echoworx.com/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.